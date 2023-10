Prețuri UMFLATE cerute pe chirii în Cluj, din cauza ofertei mici. Student: „Nu mă descurc cu banii. Am ales căminul”

Chiriile solicitate pentru apartamentele din cele mai mari șase orașe ale țării, inclusiv Cluj, au continuat să se majoreze, pe fondul unei oferte tot mai scăzute și a unei cereri stimulate de întoarcerea studenților odată cu începerea unui nou an universitar.

Cluj-Napoca, văzut de pe Cetățuie/ Foto: depositphotos.com

Chiriile în marile orașe au urcat în ultima lună în medie cu circa 10 %, potrivit imobiliare.ro

Cele mai scumpe garsoniere se găsesc în Cluj-Napoca

Potrivit sursei citate anterior, Cluj-Napoca este, în momentul de față, cel mai scump oraș din țară pentru cei care își doresc să închirieze o garsonieră. Chiria medie practicată pe plan local este de 330 euro/lună. Pe parcursul lui 2023, chiriile solicitate pentru garsonierele din Cluj-Napoca s-au majorat cu 12%.

Pentru un apartament cu 2 camere chiriașii trebuie să își aloce, în medie, un buget de 500 euro/lună, la egalitate cu cel necesar bucureștenilor. În cazul acestui tip de locuințe, proprietarii au scumpit chiriile cu aproape 16% de la începutul anului și până la mijlocul lunii în curs.

Un avans important s-a putut sesiza, de la o lună la alta, în cazul apartamentelor cu 3 camere. Dacă în august o astfel de locuință putea fi închiriată cu 600 euro, în prezent chiria a ajuns la 650 euro/lună. De menționat este și faptul că, pe parcursul lui 2023, chiriile apartamentelor cu 3 camere au crescut tot cu aproape 16%.

Oferte puține, cereri multe

Pentru a afla mai multe detalii despre piața imobiliară din Cluj-Napoca, monitorulcj.ro a luat legătura cu Antonio Boja, agent imobiliar la Panoramic Imobiliare Cluj.

„Prețurile chiriilor din punctul meu de vedere au crescut în acest an din motivul ofertelor puține. Nu prea sunt oferte care să fie la nivelul celor din anii trecuți. Anul trecut aveai posibilitatea să-ți închiriezi o garsonieră cu 250-300 de euro și arătau bine pentru acei bani.

Anul acesta am observat că sunt foarte puține oferte care să se încadreze în acest interval de prețuri”, a declarat Antonio Boja pentru monitorulcj.ro

Potrivit lui Antonio Boja, în acest moment există un deficit la apartamentele cu două și trei dormitoare.

„Compartimentările principale prin Cluj ar fi două camere semidecomandate, adică un dormitor și o sufragerie cu bucătărie. Dat fiind că acestea sunt ofertele majoritare cele cu două dormitoare nu mai sunt atât de disponibile. Și când apare o ofertă toată lumea sare pe ele. Foarte mulți vor să împartă chiria”, a adăugat Antonio Boja.

Potrivit agentului imobiliar, un apartament cu un dormitor și o sufragerie care are bucătăria împreună prețul poate ajunge până la 450 de euro.

„Anii trecuți aveai posibilitatea să-ți iei ceva la 250-300 de euro, acum garsonierele merg la 350 de euro. La apartamentele cu un dormitor și sufragerie împreună cu bucătărie, am observat că se ajunge la 450 de euro (...) Apartamentele cu două dormitoare este 450-500 de euro, chiar și 600 în unele situații, iar ofertele cu trei dormitoare sunt prea puține pentru a face estimări”, a transmis agentul imobiliar.

Cele mai căutate zone de către studenți au rămas cele clasice, Gheorgheni, Hașdeu, Mărăști, Zorilor, Plopilor.

Mulți studenți care au venit în Cluj-Napoca au ales să meargă pe prima chirie găsită, anunțând că vor căuta în altă parte.

„Foarte mulți au fost constrânși să-și ia o chirie doar pentru a fi luată, adică să aibă unde să locuiască și unii mi-au mărturisit că lunile următoare dacă apare o chirie care corespunde cerințelor lor să le trimit și își vor face mutarea”, a adăugat Antonio Boja.

Din punctul de vedere al lui Antonio Boja, oferta pentru chirii este scăzută deoarece mulți studenți care au găsit o chirie perfectă pentru ei în anul trecut au decis să-și prelungească contractul.

„Este al doilea an în care facultățile au decis să-și țină orele fizic. Anul trecut erau foarte multe oferte care se dădeau toate. Tot anul trecut au început să crească prețurile mai mult decât acum 2 sau 3 ani.

Am avut în acest an foarte multe prelungiri. Contractele le-au expirat în vară și foarte mulți m-au sunat că aveau nevoie de prelungire de contract și să facem actul adițional. Cei care au prins chirii bune ai tot rămas în ele”, a încheiat agentul imobiliar.

Student: „Nu mă descurc cu banii. Am ales căminul”

Există cazuri în care unii studenți au decis să renunțe la chirie și s-au mutat la cămin.

„Din anul I până în anul al doilea am stat în chirie cu o prietenă, însă proprietarul a crescut chiria cu 50 de euro.

Din cauză că nu reușeam să mă descurc cu banii am decis să merg la cămin”, a declarat pentru monitorulcj.ro Sonia, studentă la Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”.

„Eu personal am ales căminul pentru că am avut o experiență neplăcută cu proprietarul. Ne-am înțeles bine până în momentul în care i-am spus că dacă găsesc în altă parte am să-l anunț.

După am aflat că el deja închiriase apartamentul la altă persoană și am zis că «Gata, nu mai stau aici»”, a transmis Flori, studentă la Facultatea de Fizică.

Există cazuri în care unii studenți au decis să își aleagă o chirie, însă prețurile sunt mult prea ridicate pentru ei.

„Chiria este in cartierul Edgar Quinet, la granița dintre Mănăștur și Colonia Făget. E la 30-40 de minute, de mers cu busu, de centru. Blocul este relativ nou. Garsoniera tip studio, la etajul 3, zona este foarte liniștită. Plătesc 250€ pe lună, inițial garsoniera era 350 de euro. Sunt foarte mulțumită de ea, dar singurul lucru care mă deranjează este ca este destul de departe de centru și autobuzul numărul 19 este ca o fantomă, atât de greu vine”, a declarat Carla, studentă la Facultatea de Psihologie.

„Chiria este în zona Gheorgheni, 10 minute de mers pe jos până la Iulius Mall. Bloc vechi, 2 camere, bucătărie, baie, hol, la parter, zona liniștită. Chiria este 300 de euro dar o împart cu prietenul meu (proprietarul voia să dea chiria inițial cu 550 de euro). Am prins preț ok comparativ cu alte chirii de prin Cluj dar tot nu cred că își merită banii. Nu sunt mutată de mult și nu am făcut o rânduială a banilor să vad cam cât cheltui pe tot, da pot să zic că îi cam scump Clujul acesta deoarece văd că dau bani, dar nu îmi dau seama pe ce”, a declarat Jully, studentă la Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării.

„Eu mă descurc cu banii, mă mai ajuta ai mei uneori dar per total chiar mi se pare okey. Costul este decent, oricum ca și student nu mi permit multe lucruri. Dau undeva la 380 de euro pe o chirie de pe strada Craiova”, a transmis Miruna, studentă la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației.

Un student masterand la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca dă undeva la 1.900 de lei pe lună cu tot cu utilități.

„Zona este Între Lacuri, iar chiria este de 300 de euro, unde se adaugă utilitățile care ajung la 1.900 de lei”, a declarat acesta.

Alexandra locuiește de 5 luni într-un apartament din Mănăștur, iar aceasta împarte apartamentul cu prietenul său.

„Acum (de aproximativ cinci luni) stau în altă chirie, m-am mutat cu prietenul meu. Schimbarea radicală este faptul că m-am mutat în cartierul pe care l-am evitat cel mai mult în primii ani ai facultății, dar acum uite că stau în Mănăștur, și nu e chiar așa de bau bau pe cum pretindeam. Raportat cu vechea chirie din punct de vedere al prețului nu este o diferență foarte mare. Dacă acolo plăteam 170 euro de persoana aici costul pe care îl am din punct de vedere al chiriei este de 195 euro, chiria fiind 390 euro pentru amândoi. Chirie care chiar mă încântă, este spațioasă, în zonă accesibilă, și îmi conferă toate condițiile. Zona este una liniștită ceea ce mă ajută, mai ales că lucrez de acasă, dar singurul mare minus îl are faptul că stau la parter și nu am neapărat suficientă lumină pe parcursul zilei, nu știu dacă e moftul meu dar sunt o persoană care funcționează mult mai bine pe lumină naturală. Deci pot concluziona la acest capitol că da își merită banii apartenentul actual, e chiar prețul ce-l definește. Consider că un trai și un apartament decent nu ar trebui să depășească 20-25% din veniturile salariale, mai ales când mai toată ziua ești plecat ori la job, ori la facultate sau cu orice alt tip de activitate. Statul în Cluj da a devenit un lux si o fiță, dar sunt conștientă de toți factorii care influențează aceste decizii ale proprietarilor de imobile. Chiar dacă prețurile sunt explozive în Cluj la capitolul chirii și inflația este un factor care ne sufocă, încă am momente în care simt un dezechilibru financiar din cauza acestei inflații. Sunt perioade și perioade dar nu o să neg că anumite lucruri chiar sunt scumpe și degeaba ”, a declarat Alexandra, masterantă la Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării.

Foto: depositphotos.com

