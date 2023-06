David Ciceo, preşedintele Asociaţiei Aeroporturilor din România: „În acest an ne aşteptăm să depăşim 25 de milioane de pasageri. La Cluj avem zilnic zboruri care întârzie”

În acest an traficul aerian din ţara noastră va înregistra valori peste nivelul anului 2019, numărul estimat de pasageri fiind de peste 25 de milioane, a declarat preşedintele Asociaţiei Aeroporturilor din România, David Ciceo.

David Ciceo, președintele Asociației Aeroporturilor din România, a vorbit despre situația traficului aerian înregistrat pe aeroporturile din România. Foto Facebook Asociaţia Aeroporturilor din România

El a adăugat că investiţiile pentru creşterea numărului de pasageri la 56 de milioane până în 2040 sunt evaluate la peste 1 miliard de euro.

„În anul 2023 traficul aerian în România va fi peste nivelul celui înregistrat în anul 2019 – ne așteptăm să depășim 25 de milioane de pasageri. Ținând cont de estimările făcute pentru anul 2040, când ne așteptăm ca aeroporturile din România să fie tranzitate de aproape 50 de milioane de pasageri, avem nevoie de o strategie coerentă de dezvoltare a aeroporturilor. Conferința Anuală organizată de Asociația Aeroporturilor din România este cel mai bun prilej pentru ca profesioniștii din aviația civilă română să se întâlnească și să dezbată aceste subiecte, împreună cu autoritățile și cu reprezentanții companiilor aerieneÎn aceste zile vom discuta despre finalizarea investiţiilor, recuperarea traficului aerian, faptul că estimăm că până în 2040, România va avea aproximativ 56 de milioane de pasageri, faţă de 25 de milioane cât va fi anul acesta. Până în 2040, având în vedere estimarea de dublare a traficului aerian, noi, aeroporturile, trebuie să pregătim capacităţi noi, legat de infrastructură, legat de restul facilităţilor", a declarat preşedintele Asociaţiei Aeroporturilor din România, David Ciceo.

La Sovata se desfăşoară conferinţa anuală organizată de Asociaţia Aeroporturilor din România, tema fiind „Provocări în transportul aerian în actualul context geo-politic şi post-pandemic".

„Un punct important de discuţii va fi întârzierea zborurilor, care din păcate continuă în acest an pe plan european. Pe plan mondial, aceste întârzieri se datorează în principal lipsei forţei de muncă pe aeroporturile mari. Dacă întârzie pe hub-urile mari, bineînţeles că se transmit întârzierile şi în România. Să ştiţi că noi, aeroporturile din România, stăm destul de bine cu personalul, dar după cum am menţionat, se transmit întârzierile de pe plan european. Ne cerem scuze faţă de pasageri că şi în această vară punctual, la Cluj, avem zilnic trei-patru zboruri care întârzie între o oră şi jumătate, două ore. Ştim că este neplăcut pentru pasageri. O să colaborăm cu companiile aeriene, cu agenţii de handling, astfel încât să minimalizăm neplăcerile. Reducerea emisiilor de carbon, angajamentul României şi angajamentul european ca să fie zero emis de carbon până în 2050 va fi o provocare foarte mare. S-ar putea să ducă şi la creştere de costuri, dar oricum ne va trebui un program coerent astfel încât să atingem acest obiectiv", a spus David Ciceo.

Evenimentul de la Sovata reuneşte directorii generali ai aeroporturilor din România, reprezentanţi ai Senatului României, ai Ministerului Afacerilor Interne şi ai Autorităţii Aeronautice Civile Române, preşedinţi de consilii judeţene, specialişti din industria aeronautică din străinătate şi reprezentanţi ai companiilor aeriene şi ai altor companii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul aviaţiei civile.

Pe agenda întâlnirii de la Sovata se regăsesc subiecte legate de dezvoltarea aviaţiei civile din România şi de colaborarea cu companiile aeriene, în vederea dezvoltării reţelelor de rute ale aeroporturilor. De asemenea, au fost abordate subiecte referitoare la provocările viitoare în industria transportului aerian şi s-a vorbit şi despre tehnologiile şi sistemele moderne pentru aeroporturi.

