Cum va arăta traficul aerian de pe Aeroportul Cluj în 2023? David Ciceo: „Bilete de avion se vor scumpi cu 50%. O provocare va fi dacă intrăm în Schengen”

Aeroportul Internațional Cluj va avea, anul viitor, 3 milioane de pasageri și se pregătește să investească 200 de milioane de euro pentru lucrări de infrastructură, printre care și un terminal nou. O provocare pentru aeroport va fi intrarea României în Schengen.

David Ciceo, sursă foto Facebook Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj

David Ciceo, preşedintele Asociaţiei Aeroporturilor din România și directorul Aeroportului Internațional Cluj, susține, într-un interviu, că intrarea în Schengen va veni cu provocări pentru aeroporturile din țară. Mai mult, Ciceo estimează că în 2023 biletele de avion se vor scumpi cu 50%.

Își revine traficul aerian?

„În acest moment, punctual pe ultimele 2-3 luni, am revenit în România aproape la nivelul din 2019, pe întreg anul vom avea aproximativ 85% din traficul din 2019 și deja anul viitor ne așteptăm să recuperăm traficul. A fost o revenire puternică mai ales în lunile de vară, dar și în această toamnă, această revenire este peste previziunile pe care le aveam anul trecut.

Previziunile erau că traficul se va recupera doar în 2024, avem aproximativ 60-65% trafic recuperat, este foarte bine, pe totalul anului vom avea aproximativ 85%. În ce privește lunile august, septembrie au fost foarte bune, punctual pe Aeroportul Internațional Cluj am avut în august 2022 cu 8% peste luna august 2019. În continuare ne așteptăm să crească traficul, înainte de criză, în 2019, în România au fost 24 de milioane de pasageri, ceea ce este foarte bine având în vedere că traficul aerian în România a pornit foarte de jos. În 1996, au fost 2 milioane de pasageri în toată țara, ajungând la 24 de milioane este o realizare importantă. Există potențial foarte mare. Ne așteptăm ca anul viitor să depășim 24 de milioane de pasageri. Am făcut niște estimări și ne așteptăm ca în 2040 să fie în România aproape 50 de de milioane de pasageri”, a spus Ciceo, într-un interviu pentru zf.ro.

Lucrările de infrastructură, esențiale pentru aeroporturi

„Avem potențial foarte mare, țările din Est au puțin alte caracteristici față de cele din Vest, unde traficul e consolidat, aici traficul crește mai repede în țările din Est și în România.

Pot să vă dau exemplu Danemarca, unde numărul pasagerilor depășește de 4-5 ori populația țării, noi abia anul trecut am reușit să depășim populația României. Din acest motiv, din estimările noastre vom avea în 2040 în jur de 50 de milioane de pasageri. Bineînțeles, că nu ne oprim aici la 50 de milioane, noi am făcut estimările doar până în 2040, există potențial foarte mare, din acest motiv e o mare provocare pentru aeroporturile din România pentru că noi trebuie să dublăm infrastructura în ce privește terminalele de pasageri, în ce privește platformele, serviciile pe care le asigurăm. Ce este foarte important în acest moment, aeroporturile regionale toate au în desfășurare lucrări foarte importante de infrastructură, 75% e asigurată din fonduri europene, diferența din fonduri de stat și noi, aeroporturile, avem o contribuție în funcție de mărime, de obiectiv. Aeroportul Cluj a depășit 2 milioane de pasageri. În ce privește infrastructura, și mă refer la căi de rulare, de terminale sau parcări aeronave, noi avem o contribuție de 50%.

În momentul de față toate aeroporturile regionale fac lucrări de infrastructură, extindere terminale, îmbunătățesc siguranța, securitatea”, a continuat directorul aeroportului clujean.

Aeroportul Cluj se pregătește de extindere

„Concret, la Cluj, sunt echipamentele implementate deja, pentru controlul de securitate, suntem primul aeroport din România unde nu mai trebuie să se scoată lichidele și electronice mari. O facilitate pentru pasageri. Am reușit prin aceste fonduri să schimbăm integral sistemele de control de securitate pentru pasageri și bagaje. Anul acesta, vom finaliza o cale de rulare total nouă, vechea pistă, care era în funcțiune, prezenta foarte mari probleme. Am dat ordinul de începere pentru 4 locuri parcare aeronave și este în curs de evaluare un proiect pentru extindere terminal de pasageri, extindem cu aproximativ 7.000 de metri pătrați. O să extindem și platforma de parcare. O provocare va fi dacă intrăm în Schengen, sperăm să intrăm în Schengen. Din estimările noastre traficul non Schengen pe aeroporturile din România este de aproximativ 30%, în cazul în care intrăm trebuie să reconfigurăm terminale în ce privește zonele de plecări, zonele de sosiri. Considerăm total incorect că nu am fost primiți în Schengen până acum.

Noi, aeroporturile, îndeplinim toate condițiile, considerăm că sunt motive justificate să intrăm în Schengen și ar fi un beneficiu extraordinar pentru aeroporturi, pentru pasageri. Am avea beneficii foarte mari în ceea ce privește și traficul de marfă. Estimez că în următorii 15 ani toate aeroporturile din România vor investi peste 300 de milioane de euro în terminale cargo, în facilități, asta dacă intrăm în Schegen”, a mai punctate Ciceo.

3 milioane de pasageri la Cluj

„Punctual, la Aeroportul Cluj, anul viitor, vom avea aproximativ 3 milioane de pasageri, dacă intrăm în Schengen 1 milion vor fi non Schengen, trebuie să folosim actualul spațiu pentru plecări interne, care, din păcate, la ora actuală este prea mic, până extindem terminalul. Am găsit soluții, iar în cazul intrării în Schegen vom face niște spații temporare încât zona de regrupare non Schengen să fie o zonă corespunzătoare.

Terminalul plecări are o valoare de 360 milioane de lei, am reușit să implementăm proiecte de peste 200 de milioane de lei, mai sunt proiecte în evaluare la Ministerul Transporturilor, și bineînțeles, urmează să facem multe și din fonduri proprii”, a mai spus Ciceo.

Pe când devierea Someșului și extinderea pistei?

„Avem un plan coerent de dezvoltare. Considerăm că Aeroportul Cluj va avea aproximativ 7 milioane de pasageri în 2040, cea mai mare provocare e extinderea pistei, lucrăm la reactualizarea studiilor, nu putem începe lucrarea pentru că nu e finalizată devierea râului Someș, dar se lucrează la devierea Someșului, sperăm ca în 2-3 ani să fie gata. Pista actuală are 2.190 de metri și vom extinde pista la aproximativ 3.400 de metri. Vom investi aproximativ 200 de milioane de euro, dorim un terminal total nou, noi locuri de parcare, am discutat și cu companiile aeriene, dorim să atragem companii noi, să mărim conectivitatea”, a mai precizat oficialul.

Întârzierile vor continua și în 2023 + bilete de avion mai scumpe

„În vara aceasta și încă sunt destul de multe întârzieri. Motivele sunt multiple, în perioada pandemiei aeroporturile, companiile aeriene, companiile de handling au disponibilizat persoane, noi în România nu am avut probleme cu personalul. Întârzierile cauzate de lipsa de personal de pe aeroporturile din Europa s-au transmis și în România. Din păcate, până în vara anul viitor vor mai fi întârzieri. Unul din motive e lipsa aeronavelor noi, companiile s-au bazat pe livrări, au întârziat cu acest livrări.

Aproape jumătate din zborurile de pe Cluj au întârzieri între 30 și o oră jumătate. Rar depășesc 2 ore aceste întârzieri.

Lucrările de investiții sunt influențate de costul materialelor, nu avem predictibilitate, facturile la gaz și la current, creșterea combustibilului. Toate aceste lucruri vor duce la creșterea biletelor de avion. Ne așteptăm ca în vara anului viitor costul biletelor de avion să fie cu 50% mai mari decât în vara lui 2019. Vorbesc de o medie. Tot timpul vor fi și tarife mai mici în funcție de strategia de marketing a unei companii aeriene”, a încheiat Ciceo.

