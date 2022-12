David Ciceo: „Aeroporturile îndeplinesc condițiile pentru intrarea în Schengen”. Cum s-ar reconfigura Aeroportul Cluj în cazul aderării la Schengen?

Aeroporturile îndeplinesc toate condițiile pentru aderarea la Schengen, iar păstrarea României în afara spațiului este o decizie incorectă, susține David Ciceo, directorul Aeroportului Internațional „Avram Iancu” Cluj.

Cum s-ar reconfigura Aeroportul Cluj în cazul aderării la Schengen? FOTO: Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj/ Facebook

Aeroporturile din România sunt pregătite pentru intrarea în spațiul Schengen, este de părere directorul Aeroportului Cluj, David Ciceo, iar blocarea aderării este o decizie incorectă.

Directorul aeroportului clujean a explicat că intrarea în Schengen ar aduce numeroase beneficii pentru pasageri și ar scădea timpul de așteptare.

„Aeroporturile îndeplinesc condițiile pentru intrarea în Schengen, considerăm că blocarea aderării este o decizie incorectă față de România. Suntem nemulțumiți, pentru că ne așteptam să intrăm în Schengen. Ar fi un beneficiu extraordinar să intrăm în Schengen pentru aeroporturi, pentru pasageri. Ce înseamnă pentru aeroporturi și pentru pasageri intrarea în Schengen? Pentru destinațiile din zona Schengen, condițiile de zbor ar fi ca și pe ruta Cluj-București: dispare total controlul de pașapoarte. Asta înseamnă timp mai scurt, este mult mai ușor pentru pasageri”, a declarat David Ciceo, directorul Aeroportului Internațional „Avram Iancu” Cluj, la un post local de radio.

Traficul non-Schengen, aproape o treime din zboruri pe Aeroportul Cluj

David Ciceo a afirmat că, odată cu intrarea în spațiul Schengen, 70% din traficul de pe Aeroportul Cluj s-ar desfășura în acest spațiu și circa 30% în afara sa, în destinații precum Marea Britanie, Tunisia, Turcia sau Egipt.

Din punct de vedere logistic, odată cu aderarea la Schengen, zona de traficc intern a Aeroportului Cluj ar deveni zonă non-Schengen, iar tot restul clădirii ar servi călătoriilor din interiorul Schengen.

„Din punct de vedere al traficului pe Aeroportul Cluj, înainte de criza provocată de pandemia de COVID-19 am avut 2,9 milioane de pasageri, anul acesta avem aproximativ 2,6 milioane, iar anul viitor ne așteptăm să depășim 3 milioane de pasageri. În momentul de față, avem cam 10% trafic intern. Odată cu intrarea în Schengen, zona de trafic intern a aeroportului ar deveni non-Schengen. Traficul non-Schengen ar fi cam 30%. Anul viitor, în cazul în care am fi intrat în Schengen, am fi avut un milion de pasageri pe zborurile non-Schengen – este vorba de Marea Britanie, Tunisia, Egipt – și 70% Schengen”, a spus directorul aeroportului clujean.

„Ne pregătim pentru intrarea în Schengen”

Aeroportul va avea terminalul extins în următorii ani, dar și un nou terminal cargo, investiții ce „vor pregăti terenul” pentru o viitoare aderare.

„Ne pregătim pentru intrarea în Schengen, începem în 2023 extinderea terminalului, sperăm să primim 50% fonduri europene. Vom avea capacități suficiente, dar și până la această extindere a terminalului, noi putem adapta foarte rapid condițiile, astfel încât să asigure zonele corespunzătoare.

Ce este foarte important legat de Schengen este că va crește foarte mult traficul de marfă, și pe aeroporturi, și pe cale rutieră. Mulți operatori internaționali de cargo nu și-au făcut baze în România pentru că era greu de transportat marfa spre Vest. Să stai cu TIR-ul două trei zile în vamă, sau și doar 4-5 ore este foarte neplăcut. Așadar, ne afectează negativ economic foarte mult. Intrarea în Schengen ar fi facilitat traficul de marfă. Noi dorim să pregătim pe viitor un terminal cargo și din acest motiv, pentru că sperăm că totuși vom intra în Schengen”, a mai spus David Ciceo.

Mai mult, directorul aeroportului a afirmat că Airport Council International Europa va adresa o scrisoare guvernului Austriei, prin care își va exprima susținerea pentru aderarea României la Schengen.

„Nu am avut semnale că ne vom lovi de acest refuz al Austriei, sunt nemulțumiri mari. Aeroportul face parte din Airport Council International Europa, sunt membru în board. O să avem o întâlnire în 25 ianuarie la Bruxelles și am discutat cu directorul general și vom avea o adresă de susținere din partea ACI Europe către Guvernul austriac în această privință. Și ACI consideră că aceasta nu este o decizie corectă pentru România și pentru aviația civilă”, a conchis acesta.

