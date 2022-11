Clujana are datorii de 1 milion de euro. Reacția lui Alin Tișe după ce Terapia a anunțat preluarea mărcii Clujana. „Un privat nu e un hoț”

Datoriile Clujana au ajuns la un milion de euro, iar Consiliul Județean se gândește să dea fabrica pe mâna unui privat. Printre ultimele branduri ale Clujului, fabrica Clujana ar putea intra în faliment de pe o zi pe alta.

Sursă foto Facebook Alin Tișe

Președintele Consiliului Județean, Alin Tișe, spune că brandul Clujana nu va dispărea, dar că, momentan, nu are soluții pentru salvarea fabricii. Mai mult, Dragoș Damian, CEO Terapia Cluj, și-a exprimat deja disponibilitatea de a prelua marca Clujana.

„Am văzut în presă această informație, am discutat cu directorul de la Clujana să aibă o discuție cu domnul director de la Terapia. Încă nu ai discutat. Am întrebat directorul și încă nu a avut loc întâlnirea. Urmează să se întâlnească să vedem ce dorește directorul pentru că Terapia e deja o compania cu acționariat străin și cu bani din altă țară. E deja privatizată Terapia. Capitalul este indian, cel puțin așa știu eu. Poate că experiența lor va ajuta Clujana să facă un pas înainte”, a spus, marți, Alin Tișe, președintele Consiliului Județean, la o emisiune la radio.

Potrivit lui Tișe, datoriile Clujana au ajuns la 1 milion de euro către ANAF, furnizori și salarii restante. Mai mult, fabrica nu a intrat încă în faliment.

„Legat de Clujana, în trecut a intrat în două proceduri de reorganizare, 2 tentative de faliment pentru a securiza ce avea acolo, Consiliul Județean a intrat și a preluat aceste bunuri. Brandul Clujana e înregistrat la OSIM și e proprietatea firmei, iar acest brand el e cel care poate să fie baza de repornire pentru o nouă fabrică, care nu poate să dispară niciodată, iar brandul în sine nu poate fi înstrăinat. Putem decide privatizarea fabricii, de exemplu. Actualmente, în sine, Clujana nu este în faliment. Există o societatea din Oradea care a cerut să primească o datorie restantă pe care fabrica o are și sigur, solicită, în cazul în care nu vor fi plătiți, acest faliment. Aceasta nu a obținut falimentul. Vom vedea dacă Clujana intră în faliment sau se reorganizează într-o altă perspectivă cu venirea unui privat care să preia acțiunile.

Din cauza faptului că Clujana s-a privatizat de-a lungul anilor, din ea au rezultat mult mai multe firme mici de pe platoformă, care au preluat câte o hală plus terenul aferent. Dorința noastră nu e de a vinde brandul așa pur și simplu. Noi ne dorim, dacă se dorește privatizarea și cooptarea unui privat, atunci aceasta vine la pachet cu brandul. Dacă și brandul îl separăm de fabrică atunci fabrica nu mai are nimic. Nu se poate separa brandul de restul fabricii. Brandul cu ce mai are fabrica poate face obiectul unei proceduri de reorganizare.

Plata datoriilor la ANF și plata datoriilor către furnizori pe care le are Clujana nu va face altceva decât să o aducă pe zero, pe linia de plutire. Datoria nu este foarte mare pe care o are societatea la momentul de față. Toată datoria fabricii este undeva până la 5 milioane de lei, către creditori, salariați și ANAF. Cam un milion de euro, toată datoria. Dacă această datorie va fi acoperită de către fabrică, ANAF valorifică bucăți de teren și scapă de faliment, dacă nu, într-adevăr tot prin valorificarea activelor, atunci intră în faliment cu o nou început, menținându-și brandul și anumite bunuri care nu vor fi luate de ANAF. Nici nu e nevoie de o așa clădire cu atâtea etaje pentru ce are nevoie Clujana. Ele au fost dimensionate la nivelul anilor 1989, adevărate combinate”, a mai spus Tișe.

Președintele CJ Cluj lasă să se înțeleagă că salvarea Clujana stă în banii unui privat.

„Fabrica nu a ajuns unde este pentru că anumiți directori au căpușat fabrica. Poate fi vorba de un management discutabil la anumite momente, dar nu e o fabrică căpușată. Nimeni nu a furat din Clujana. S-a simțit concurența națională și internațională. Poate o vom reporni cu o infuzie de capital străin, poate la nivel mai mic, la nivelul unei fabrici mai mici, Clujana poate să continue.

Un privat care vine nu e un hoț. Dacă vine cineva care spune că dorește să cumpere cu brandul Clujana și să continue să facă încălțăminte, de ce nu? Foarte bine, până la urmă, fabricile de stat foarte puține mai răzbesc cu acționariat de stat. Statul e un manager mai slab decât managerii de la privat. Important e să o repornim, să o punem pe picioare, să putem angaja un număr de oameni care să aibă un salariu cinstit, statul nu va putea investi bani în fabrică, Consiliul Județean nu are cum să ia bani de la fabrică să ia bani să investească într-o fabrică de pantofi, nu ne pricepem și nu e menirea noastră ca administrație publică locală să administrăm fabrici. Dacă cineva e interesat să vină, să se facă o evaluare, și dacă cineva va dori îl ajutăm să repornească fabrica”, a conchis Tișe.

