Alin Tișe: „Este exclus un cartier de locuințe în locul Clujana. Fabrica nu a fost căpușată de nimeni, e vorba de concurență”

Fabrica Clujana și-a sistat activitatea de producție și este nevoită să elibereze spațiile din Piața 1 Mai. Până la sfârșitul lui 2022 poate fi declarat falimentul. Președintele Consiliului Județean, Alin Tișe, spune că brandul Clujana nu va dispărea, dar că, momentan, nu are soluții pentru salvarea fabricii.

Fabrica Clujana în interior. Sursă foto Facebook Clujana

„Pe moment, într-adevăr, fabrica nu va mai putea să producă. Nu vreau să intru într-o istorie. Această fabrică, practic, a fost a statului, încă din 2003 a fost privatizată, s-au împărțit acțiunile între Ministerul de Resort, care era atunci Ministerul Industriei, și practic a predat acțiunile pe de-o parte în proprietatea acestora și o parte mică am păstrat-o în custodia pentru a fi protejată de către o autoritate publică locală, Consiliul Județean. Niciodată, Consiliul Județean nu a fost cel care să exercite activitatea de a produce efectiv pantofi, cizme. Consiliul Județean nu are specialiștii să se priceapă în a produce încălțăminte. Fabrica a fost lăsată pe piață să se descurce pe concurența de piață, clădirile și terenurile le-am conservat la nivel de Consiliu Județean, iar activitatea efectivă, comercială, a lăsat-o în sarcina unui Consiliu de Administrație și a unui director. Desigur, au fost foarte mulți de-a lungul anilor”, a spus Tișe, marți, la un post de radio.

Tișe spune că fabrica a ajuns unde a ajuns din cauza concurenței.

„Concurența de pe piață a făcut ca ea... a avut un moment în 2003 cînd a fost în reorganizare și lichidare. Acum, Clujana are aceleași probleme, sper eu că pe o perioadă scurtă de timp și odată ce noi am conservat bunurile pe care le aveau, nu aveau decât clădirea fabricii și magazinele de prezentare și terenurile aferente, ele sunt proprietatea statului, nu vor putea fi vândute, înstrăinate. Eu sper ca printr-o repornire a fabricii, să vedem cum se va întâmpla asta, la fel ca până acum, în regim de stat, într-un alt regim, printr-un investitor priceput la asta, cert este că, în momentul de față, fabrica a ajuns la incapacitatea de a plăti, are datorii foarte mari, noi de două ori am încercat să salvăm situația de acolo și am achitat datoriile către Fisc, altfel era de mult în faliment.

Nu i-a căpușat nimeni în Cluj, nu există vreo căpușă. E vorba strict de concurență. E o perioadă dificilă, pur și simplu s-a ajuns aici că nu au făcut față concurenței.

Statul nu găsește întotdeauna oamenii potriviți, cred că mentalitatea unui director susținut de stat și pus politic e cu totul alta decât mentalitatea unui director care muncește la privat și trebuie să facă performanță. Fabrica Clujana nu va dispărea ca brand (...) Clujana mai are aproximativ 1.000 de metri care sunt sub clădirea fabricii. Despre atât vorbim. Restul s-au dat de-a lungul anilor.

E delicat. În momentul de față va trebui să întrebăm specialiștii să ne dea soluții la repornirea fabricii. Sincer vă spun, eu, în momentul de față, nu am o soluție miraculoasă. Nu știu care e soluția optimă. Dacă e de urmat o chestiune privată, public-privată, publică, nu știm, să găsim formula încât ea să poată funcționa chiar dacă nu la parametri cum era”, a mai spus președintele CJ Cluj.

Acesta exclude un nou bloc în zonă.

„Este exclus un cartier de locuințe, terenul de sub fabrică și fabrica sunt în proprietatea statului. Nu au fost preluate de județul Cluj. Nu pot fi înstrăinătate sau vândute. Este la fel ca o statuie a lui Mihai Viteazu. Acolo, fie se face o altă instituție publică, gen spital, maternitate, fie Clujana reia activitatea”, a conchis Tișe.

