Ce urmează pentru Aeroportul Cluj? 7 milioane de pasageri și proiecte majore de infrastructură

Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj urmăreşte atingerea unui trafic de 7 milioane de pasageri peste 10 ani, ţintă care presupune derularea unor investiţii printre care un nou terminal de pasageri.

Directorul Aeroportului Internaţional "Avram Iancu" Cluj, David Ciceo, a declarat, marți, presei, că aeroportul clujean îşi propune să atingă şapte milioane de pasageri până în anul 2040, pentru care sunt necesare investiţii, printre care şi un nou terminal de pasageri şi unul de Cargo. Dar, cel mai important proiect este extinderea pistei la 3.400 de metri.

„Aș dori să apreciez munca colegilor de la aeroport, și nu numai, toți cei din perimetru. A fost o perioadă extrem de dificilă, mai ales ultimii 2 ani. Noi, angajații Aeroportului, suntem aproximativ 350, dar în perimetru lucrează aproape 1.500, care toți participă la deservirea cât mai bună a aeronavelor, a pasagerilor. Cu sprijinul tuturor am reușit anul trecută să fim cel mai bun aeroport din Europa la categoria sub 5 milioane de pasageri. Avem planuri curajoase pentru dezvoltare. Cel mai important proiect va fi, bineînțeles, extinderea pistei la 3.400 de metri, odată ce se finalizează devierea râului Someș. Continuăm cu proiectele de dezvoltare, este vorba de construcția unei noi platforme de parcare aeronave, 4 locuri, 50% fonduri europene. Am avut un proiect de succes în a atrage fondurile europene în ceea ce privește echipamentele de securitate, pentru safety, mașini de pompieri care au fost finanțate 98% și, bineînțeles, că mai avem proiecte în continuare. Proiectele de infrastructură vor fi finanțate 50%. Cel mai ambițios plan este ca în 2040 să avem 7 milioane de pasageri. Pentru asta ne trebuie un terminal nou, ne trebuie căi de rulare, ne trebuie foarte multe facilități”, a spus Ciceo.

Ciceo a spus că Aeroportul Cluj este al doilea din țară din punct de vedere al conectivității.

„Un pas important în dezvoltarea traficului este dezvoltarea conectivității. Ne bucurăm că după București, Henri Coandă, suntem al doilea aeroport ca și conectivitate din România. Avem foarte multe destinații, am reușit să aducem companii noi, împreună cu companiile aeriene discutăm deja noi destinații. }n continuare parcurgem o periodă destul de dificilă. În iulie, august, ne așteptăm să mai avem întârzieri și anulări de zboruri, ne pare rău pentru neplăcerile pe care le au pasagerii. Războiul din Ucraina a pus o presiune în continuare mare, sunt întârzieri în traficul aerian datorită aeronavelor redirecționate și o parte din spațiul aerian din Europa e închis, dar este o presiune și legat de prețuri”, a mai spus directorul aeroportului clujean.

