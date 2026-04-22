Emil Boc invită clujenii să lectureze la Târgul de Carte Gaudeamus: „Cultura stă la baza comunității”

Primarul Emil Boc a invitat cetățenii la Târgul de Carte Gudeamus din Cluj-Napoca.

Ediția cu nr. 25 a Târgului de Carte Gaudeamus Cluj-Napoca se desfășoară în perioada 22-26 aprilie 2026 | Foto: Captură de ecran Facebook, Emil Boc

Târgul de Carte Gaudeamus revine la Cluj-Napoca, în Piața Unirii, în perioada 22-26 aprilie 2026, cu ediția aniversară cu numărul 25. Evenimentul aduce, timp de cinci zile, un program dedicat lecturii, educației și întâlnirii dintre oameni în jurul cărții.

Emil Boc: „La Cluj-Napoca, cultura stă la baza comunității”

„Fără carte și educație nu avem prosperitate, democrație și pace. Cartea are puterea de a forma, de a inspira și de a aduce oamenii împreună. Ea înseamnă cunoaștere, dialog și deschidere către idei. La Cluj-Napoca, cultura este una dintre valorile care stau la baza comunității, iar legătura acestui oraș cu educația și cu lectura se vede în felul în care a crescut și s-a dezvoltat. De aceea, Gaudeamus este mai mult decât un târg de carte: este o confirmare a locului important pe care cartea și cultura îl au în viața Clujului”, a spus Emil Boc, miercuri, 22 aprilie 2026, pe Facebook.

Conform edilului, ediția din acest an aduce mii de titluri, lansări și prezentări de carte, întâlniri cu autori și evenimente pentru toate vârstele și transformă centrul orașului într-un spațiu dedicat cunoașterii și bucuriei de a citi.

„Totodată, pe 23 aprilie celebrăm Ziua Internațională a Cărții, un prilej de a reafirma importanța lecturii pentru educație, pentru formarea noastră și pentru dezvoltarea unei comunități puternice. Așadar, dragi clujeni, vă invit la Gaudeamus, să susținem împreună cartea, lectura și cultura clujeană”, a conchis Emil Boc.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

