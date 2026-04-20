Târgul de Carte Gaudeamus Radio România ● ediția 25 22 - 26 aprilie ● Piața Unirii ● Cluj-Napoca

Cel mai mare târg de carte din Transilvania revine în Piața Unirii din Cluj-Napoca pentru ediția aniversară cu numărul 25. Târgul de Carte Gaudeamus Radio România este organizat de postul public de radiodifuziune, prin echipa Gaudeamus și Radio România Cluj, cu sprijinul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, și se va desfășura în perioada 22 - 26 aprilie.

Președintele de onoare al acestei ediții va fi doamna dr. Constantina Raveca Buleu, apreciat critic și istoric literar, cercetătoare în cadrul Academiei Române, filiala Cluj-Napoca și membră a Uniunii Scriitorilor din România.

Deschiderea oficială a ediției va avea loc miercuri, 22 aprilie, la ora 12.00. Târgul va fi deschis zilnic între orele 10.00 și 20.00, iar accesul publicului este liber.

Moment de vârf al vieții culturale din această zonă a țării de un sfert de secol, Târgul de Carte Gaudeamus Radio România aduce în fața publicului clujean o ofertă bogată și diversificată de carte, jocuri educative și muzică. Cel mai mare și mai longeviv târg de carte din Transilvania, evenimentul care a deschis în anul 2000 Caravana Gaudeamus Radio România, aduce în inima Clujului:

● 16 pavilioane expoziționale, într-o formulă de amenajare care oferă un spațiu generos de etalare și prezentare a ofertei pentru participanți, și totodată, mai relaxat pentru vizitatori, spațiu care îndeamnă la nenumărate ore petrecute în incinta târgului.

● 55 de standuri, care reunesc mii de titluri din oferta a peste 80 de edituri, distribuitori de carte românească și străină, producători și distribuitori de muzică și jocuri educative; ● 56 de standuri virtuale se regăsesc pe www.gaudeamus.ro, în varianta online a târgului, astfel încât noutățile editoriale, ofertele speciale și surprizele pregătite de participanți cu acest prilej vor fi accesibile și iubitorilor de carte care nu vor putea ajunge zilele acestea la ediția Cluj-Napoca a Târgului de Carte Gaudeamus Radio România.

● Circa 40 de sesiuni de lansări și prezentare de carte, unele dintre acestea transmise în direct pe pagina Facebook Radio România Gaudeamus, vor oferi publicului prilejul de a se întâlni cu câțiva dintre cei mai îndrăgiți scriitori din întreaga țară, într-un spațiu primitor amenajat cu sprijinul partenerului tradițional al târgului, CasaAugustin.ro.

Proiectele conexe, deja consacrate sau recent inițiate, derulate de Radio România cu prilejul Târgului de Carte Gaudeamus, se vor concretiza cu sprijinul participanților la această ediție a evenimentului și al companiilor Luna Cleaning Magic și Restaurant Shanghai, sponsorii ediției:

● Sâmbătă, 25 aprilie, la ora 14.00, „Invitații de nota 10” ai târgului, elevii clujeni care au câștigat medalii la olimpiade și concursuri școlare internaționale vor fi premiați de Luna Cleaning Magic.

● Începând cu ediția Cluj – Napoca 2026, Târgul de Carte Gaudeamus Radio România va găzdui un nou proiect, derulat în orașele în care Caravana Gaudeamus va fi organizată cu sprijinul comunității locale, proiect denumit „Cărți pentru comunitate”. Cu sprijinul participanților la târg și al vizitatorilor, un fond de carte nouă va ajunge, cu prilejul fiecărei ediții de târg, la o bibliotecă publică din orașul gazdă sau dintr-o localitate din același județ. Primul beneficiar al acestui proiect va fi biblioteca din comuna Buza, județul Cluj.

● Zilnic, în perioada 22 – 26 aprilie, prietenii din mediul online ai Târgului de Carte Gaudeamus, vor avea prilejul să participe la concursuri organizate pe pagina Facebook Radio România Gaudeamus, cu premii constând în cărți oferite de editurile prezente la târg și în vouchere acordate de Restaurant Shanghai.

Partenerii media ai ediției 2026 a Târgului de Carte Gaudeamus Radio România din Cluj-Napoca sunt: Monitorul de Cluj și Ziua de Cluj.

Persoană de contact: Connie Chifor (tel. 0745.109.649, e-mail: cornelia.chifor@radioromania.ro.