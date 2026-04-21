Emil Boc: „Un loc de muncă pierdut în industria auto înseamnă dispariția a 13 pe lanțul de producție”

Cluj-Napoca găzduiește o conferință internațională dedicată viitorului industriei automotive, în cadrul căreia primarul Cluj-Napoca, Emil Boc, a atras atenția asupra importanței susținerii acestui sector pentru economie și locurile de muncă.

Mesaj video transmis de Emil Boc în cadrul unei conferințe internaționale desfășurate la Cluj-Napoca.

Primarul Emil Boc avertizează asupra efectelor în lanț din industria auto și cere investiții urgente în competențe și tehnologii, într-un mesaj transmis pe Facebook, în contextul unei conferințe internaționale desfășurate la Cluj-Napoca.

Potrivit edilului, pierderea unui singur loc de muncă în industria auto are efecte în lanț asupra întregului ecosistem economic. „Un loc de muncă desființat în industria auto propriu-zisă înseamnă dispariția a 13 locuri de muncă pe șirul producerii de componente”, a transmis Emil Boc.

Investiții și competențe pentru viitor

Primarul subliniază că este nevoie de investiții consistente în sectorul automotive, dar și de dezvoltarea competențelor profesionale pentru a menține competitivitatea la nivel european. Acesta a vorbit despre necesitatea unei „revoluții a competențelor” în domeniu, în contextul tranziției către tehnologii verzi și nepoluante.

CITEȘTE ȘI: