Premieră: Culture Next, rețeaua europeană a orașelor, cofondată de Centrul Cultural Clujean, a organizat primul Summit de Politici Culturale la Parlamentul European

Prima ediție a Culture Next Policy Summit a reunit peste 70 de participanți la Parlamentul European: membri ai Parlamentului și ai cabinetelor acestora, reprezentanți ai Comisiei Europene și ai altor instituții europene, alături de lideri ai principalelor rețele culturale europene și reprezentanți ai fostelor, actualelor și viitoarelor Capitale Culturale Europene, plus orașe candidate la acest titlu.

Evenimentul, organizat de rețeaua Culture Next (cofondată de Centrul Cultural Clujean), în colaborare cu biroul europarlamentarului Daniel Buda, marchează lansarea unei serii anuale de întâlniri de nivel înalt, menite să consolideze colaborarea dintre factorii de decizie europeni și sectorul cultural.

Summitul a fost conceput ca o platformă de dialog deschis între decidenții politici și profesioniștii din domeniul culturii, având ca scop o mai bună aliniere între Parlamentul European, Comisia Europeană și rețelele culturale care promovează cultura drept catalizator pentru democrație, pace, justiție socială și dezvoltare durabilă. Agenda evenimentului a inclus trei teme principale: un nou cadru pentru programul Capitalelor Culturale Europene, noul „Culture Compass” pentru Europa și recunoașterea culturii ca Obiectiv de Dezvoltare Durabilă (SDG).

Un nou cadru pentru programul Capitalelor Culturale Europene

Georg Häusler, director în cadrul Direcției Generale Educație și Cultură a Comisiei Europene, a prezentat calendarul de elaborare și adoptare a noului cadru pentru programul European Capital of Culture, valabil începând cu anul 2034.

În acest context, Ștefan Teișanu, director al Centrului Cultural Clujean și secretar general al Culture Next, a prezentat principalele recomandări ale rețelei pentru viitorul cadru: definirea moștenirii lăsate în urma candidaturilor Capitalelor Culturale nu doar în raport cu titlul obținut, ci și cu viziunea din manualul de candidatură (bid book), precum și importanța colaborării între orașele câștigătoare și cele care nu au obținut titlul.

în imagine: Ștefan Teișanu, director al Centrului Cultural Clujean și secretar general al Culture Next și eurodeputatul român Iuliu Winkler (UDMR)|Foto: Culture Next



Completând această perspectivă, Marilyn Reddan, fostă președintă a juriului ECoC și raportor al Parlamentului European pentru programul Capitale Culturale Europene, a subliniat importanța unui cadru mai simplu și mai eficient: „Trebuie să facem din programul Capitalelor Culturale Europene un proces mai puțin împovărător pentru orașe, păstrându-i însă vizibilitatea și forța.”

Cultura, un obiectiv de dezvoltare durabilă (SDG)

Discutând despre rolul culturii în dezvoltarea durabilă, John Crowley (UCLG Culture) a oferit actualizări din cadrul campaniei Culture Goal și a susținut că cultura ar fi trebuit să fie parte a agendei ONU pentru Dezvoltare Durabilă încă de la început:

„Cultura este cea care dă sens și coeziune lumii. Ea leagă comunitățile și reprezintă fundamentul dezvoltării umane autentice.”

Beatriz Garcia și Jak Spencer, experți în politici culturale în cadrul Culture Next, au prezentat noi direcții prin care orașele pot transforma politicile culturale locale în instrumente de dezvoltare durabilă și incluziune socială. Culture Next SDG Lab este un proiect de cercetare și dezvoltare, bazat inclusiv pe tehnici de Inteligență Artificială, implementat în 12 orașe pilot ale rețelei, cu scopul de a măsura impactul cultural asupra fiecărui Obiectiv de Dezvoltare Durabilă.

Cristina Perez Claeys, responsabilă pentru parteneriate și relații instituționale în cadrul Biroului de Legătură UNESCO din Bruxelles, a prezentat principalele concluzii ale raportului global „Culture – the Missing SDG”. Raportul arată că 93% dintre statele membre UNESCO au integrat cultura în strategiile lor de dezvoltare durabilă, iar industriile culturale și creative contribuie cu 3,39% la PIB-ul global și 3,55% din totalul locurilor de muncă la nivel mondial. Documentul subliniază, de asemenea, nevoia de investiții mai mari, protejarea drepturilor artiștilor, acces digital echitabil și egalitate de gen, precum și integrarea culturii în politicile privind clima, pacea și transformarea digitală.

Culture Compass și întâlnirea rețelelor culturale europene

Cu o săptămână înainte de lansarea oficială a noului Culture Compass al Comisarului Glenn Micallef, Lars Ebert, secretar general al Culture Action Europe, a prezentat principalele concluzii din documentul „Sector Blueprint”, elaborat în colaborare cu rețele culturale și experți europeni, ca sprijin pentru viitorul Compas Cultural European.

Peste 70 de participanți, printre care membri ai Parlamentului European, reprezentanți ai Comisiei Europene, lideri ai principalelor rețele culturale europene și reprezentanți ai fostelor, actualelor și viitoarelor Capitale Culturale Europene, s-au reunit la prima ediție a Culture Next Policy Summit, organizată la Parlamentul European|Foto Culture Next

Întâlnirea de la Parlament s-a încheiat cu intervențiile reprezentanților orașelor membre Culture Next: Trenčín 2026 (Slovacia), Oulu 2026 (Finlanda) și Leuven 2030 (Belgia), trei viitoare Capitale Culturale Europene care au oferit o perspectivă asupra modului în care cultura va modela în continuare viitorul comun al Europei.

Prin acest prim Policy Summit, Culture Next își consolidează rolul de platformă europeană de politici, colaborare și advocacy, sprijinind orașele care investesc în cultură ca strategie de dezvoltare durabilă și coeziune socială.

„Acest summit este încercarea noastră de a aduce orașele membre Culture Next față în față cu factorii de decizie europeni și principalele rețele culturale, într-o conversație necesară care oferă orașelor o voce mai puternică în definirea politicilor culturale europene. Ne vom întâlni anual în acest format, pentru a crește înțelegerea reciprocă și colaborarea”, a spus Ștefan Teișanu, directorul CCC.

Rețelele culturale europene la Bruxelles

Pe 4 noiembrie, Summitul a continuat cu o întâlnire a principalelor rețele culturale europene, găzduită de Muzeul Migrației, din Molenbeek, unde Culture Next a strâns la masă reprezentanți ai UNESCO, European Festivals Association, Eurocities Culture, European Creative Rooftops Network, Culture and Health Platform, 2030CultureGoal, European Metacluster, Culture Next și ai programului Creative Europe Networks al Comisiei Europene s-au reunit pentru a-și împărtăși agendele viitoare, a face schimb de informații și a întări colaborarea.

Evenimentele de la Bruxelles s-au încheiat cu participarea invitaților la „Culture Climate of Curiosity”, organizat de Oulu 2026 și Trenčín 2026, ocazie cu care cele două Capitale Culturale Europene și-au lansat oficial programele culturale.

Despre Culture Next

Culture Next este o rețea europeană, co-fondată de Centrul Cultural Clujean, înființată în 2017 și dedicată orașelor candidate, actuale sau foste Capitale Europene ale Culturii, fie că au obținut titlul, fie că nu. Rețeaua reunește 47 de orașe din 22 de țări europene, cu o populație totală de peste 11 milioane de locuitori.

Misiunea Culture Next este de a sprijini implementarea programelor Capitală Europeană a Culturii, chiar și după pierderea titlului, și de a promova o viziune europeană de dezvoltare locală prin cultură și creativitate. Rețeaua acționează pentru recunoașterea culturii ca obiectiv de dezvoltare durabilă și pentru extinderea cooperării culturale la nivel european. Culture Next organizează anual conferințe, programe de mobilitate și proiecte de cercetare pentru orașele membre și administrează ECoC Archive, cea mai amplă bază de date dedicată programului Capitală Europeană a Culturii.

