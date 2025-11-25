Luna coboară din nou la Cluj! Instalația care a cucerit lumea revine pe Kogălniceanu.

Îndrăgita Lună revine la Cluj. Museum of the Moon aduce magia în cadrul Lights On Romania.

Anul acesta, Luna revine pe strada Mihail Kogălniceanu, însă într-un decor diferit: în zona clădirii spectaculoase a rectoratului UBB | Foto: Lights On România

Una dintre cele mai îndrăgite instalații artistice prezentate vreodată în spațiul public din România, Museum of the Moon, revine anul acesta la Cluj. Creația artistului britanic Luke Jerram poate fi admirată în perioada 28 noiembrie - 7 decembrie, în cadrul ediției cu numărul 8 a festivalului Lights On Romania.

Museum of the Moon aduce aproape unul dintre cele mai vechi și mai puternice simboluri ale omenirii: Luna. Instalația ne invită într-o lume a curiozității și ne permite să ne apropiem de uriașul satelit într-un mod pe care ochiul uman nu îl poate surprinde. Creația artistului britanic Luke Jerram este o reprezentare a Lunii după imagini NASA și a fost creată la scară de 1:500.000, ceea ce înseamnă că fiecărui centimetru din instalație îi corespund 5 km din suprafața lunii.

Creația este o reprezentare a Lunii după imagini NASA și a fost creată la scară de 1:500.000, ceea ce înseamnă că fiecărui centimetru din instalație îi corespund 5 km din suprafața lunii| Foto: Lights On România

Până acum, îndrăgita Lună a fost expusă în spații diverse - de la biserici, la clădiri de birouri. Și a mai ajuns chiar și pe strada Kogălniceanu, în fața Bisericii Reformate.

„Arta are puterea de a schimba modul în care privim spațiile urbane. O instalație amplasată în mijlocul orașului nu e doar un obiect de admirat, ci un pretext pentru întâlniri, conversații și emoții împărtășite. Iar Museum of the Moon demonstrează asta de fiecare dată. Oriunde ajunge, lucrarea spune o nouă poveste, una care prinde sens prin ochii comunității”, explică Andi Daiszler, fondatorul Lights On Romania.

Anul acesta, instalația revine pe strada Mihail Kogălniceanu, însă într-un decor diferit: în zona clădirii spectaculoase a rectoratului UBB, chiar la intrarea în arealul festivalului.

De-a lungul istoriei, Luna a inspirat poeți, pictori, oameni de știință sau exploratori. Museum of the Moon continuă această tradiție, devenind, în cele câteva sute de expoziții ale sale, o platformă o platformă pentru reflecție, dialog și imaginație.

Alături de Museum of the Moon, la ediția cu numărul 8 vor mai fi expuse: Forest Spirits, respectiv Pig Farm - două lucrări artistice inedite care vor aduce bucurie atât amatorilor de artă, cât și celor mai mici dintre vizitatori. Tot pe Kogălniceanu clujenii vor putea descoperi și zona comercială a evenimentului, denumită Celălalt Târg de Crăciun, unde se vor bucura de preparate delicioase și de obiecte făurite cu drag, numai bune de dăruit. Iar dincolo de instalațiile artistice, vedeta festivalului este de data aceasta Light Bus - un autobuz îmbrăcat în lumină, care oferă cel mai fain tur al orașului după lăsarea serii.

