Cum ar putea Clujul să aibă o viață de noapte ca în Amstedam sau Londra? Culture of Nightlife Conference revine în oraș.

Culture of Nightlife Conference revine la Cluj-Napoca. La eveniment vor fi prezenți și invitați internaționali.

Culture of Nightlife Conference revine la Cluj cu a doua ediție în cadrul Lights On Romania | Foto: Lights On Romania

Culture of Nightlife Conference revine la Cluj cu a doua ediție în cadrul Lights On Romania. În ultima sâmbătă din noiembrie, pe 29, specialiștii din domeniu și curioșilor din comunitate își dau întâlnire pentru un dialog plin de inspirație despre viitorul vieții culturale nocturne.

Discuțiile vor fi despre soluții creative care pot transforma modul în care este trăită noaptea în orașe și care ating atât zona de cultură, cât și pe cea de economie și siguranță.

De la inițiative artistice care dau identitate spațiilor publice după lăsarea întunericului, la modele economice ce susțin comunitățile locale și până la politici urbane care fac orașul mai sigur și mai prietenos. Pe scurt, vor fi analizate modalități prin care cultura de noapte poate deveni un motor real de dezvoltare. Evenimentul este realizat în parteneriat cu UAD Cluj.

„Vrem să ducem discuția despre viața de noapte dincolo de ceea ce înseamnă baruri, cluburi sau festivaluri de muzică. E despre cum inițiative culturale inedite pot aduce o perspectivă nouă, una în care noaptea devine un playground pentru dialog, artă și comunitate. Despre străzi transformate în galerii prin lumină, despre o sală de cinematograf plină în miez de noapte, despre oameni care aleg să experimenteze cultura altfel. Despre cum un oraș poate rămâne viu și relevant și după ora 10 seara. Pentru că viața de noapte poate fi despre sens, nu doar despre zgomot”, explică Andi Daiszler, fondatorul Lights On Romania.

La Cluj revine și Freek Wallagh, the Night Mayor of Amsterdam - primarul de noapte este persoana responsabilă de organizarea și dezvoltarea armonioasă a vieții culturale de noapte, o funcție care poate fi întâlnită în doar câteva orașe din întreaga lume. Într-un oraș unde viața nu se oprește odată cu apusul, a apărut necesitatea unui astfel de rol, care să coordoneze și să promoveze viața de noapte luând în considerare aspecte precum siguranța, economia și cultura

„Orașele merită atenția și grija noastră și după lăsarea nopții. Atunci oamenii se conectează, se bucură și se întâlnesc. Este despre timp liber, artă, economie și identitate. Viața de noapte merită protejată, iar atunci când aruncăm lumină asupra nopții… avem orașe mai bune, mai plăcute și mai sigure pentru toți. Un exemplu bun: Amsterdam arată cum promovarea și protejarea vieții de noapte nu îi ajută doar pe cei care trăiesc orașul nocturn, ci întărește orașul în ansamblu. Viața de noapte nu este o amenințare pentru cartierele noastre și pentru economie, ci încă un aliat în modelarea lor”, spune Freek Wallagh.

Alături de Freek Wallagh, Amy Lamé, primul night tzar al Londrei, va vorbi despre cum o metropolă poate rămâne sigură, creativă și deschisă atunci când lumina zilei dispare.

Evenimentul va avea loc pe 29 noiembrie, de la ora 22.00, la Casa Matei din Cluj-Napoca. Conferința este deschisă atât profesioniștilor din domeniul cultural, cât și publicului interesat de creionarea unui viitor în direcția culturii de noapte. Participarea se face pe bază de înscriere - link: https://tally.so/r/nWeeok.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: