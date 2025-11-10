Cartierele unde femeile nu se simt în siguranță. Frica e mare în Piața Gării, Mărăști, Mihai Viteazu

Am pus harta Clujului pe masa și am rugat 30 de fete și femei să deseneze siguranța în oraș. Rezultatul? Grigorescu este cel mai sigur cartier, Piața Gării, Mărăști și Piața Mihai Viteazu sunt locurile unde femeile se tem pentru siguranța lor.

În Piața Mihai Viteazu femeile se tem pentru siguranța lor, Sora și McDonald’s fiind considerate sunt puncte periculoase|Foto: Alexandru Turdean – monitorulcj.ro

„Harta Siguranței” este cea mai amplă inițiativă locală dedicată siguranței femeilor și fetelor din Cluj-Napoca. Potrivit răspunsurilor primate, cele mai nesigure zone sunt:

Cea mai roșie zonă de pe hartă est Piața Gării, mai ales noaptea, urmează Mărăști - prezența cazinourilor de pe strada Fabricii influențează siguranța, spun autorii studiului.

Zona Pieței Mihai Viteazu a fost desenată cu roșu, Sora și McDonald’s sunt puncte periculoase

Mănăștur, în special înspre periferie, este marcat ca fiind nesigur

Someșeni e nesigur

Cineva a scris chiar și liniile de transport public pe care le consideră nesigure: 24B, 25, 5,35, 6,7, 1, 47, arată inițiatorii demersului.

Zone relative sigure

Bună Ziua este preponderant sigur, dar lipsa iluminatului crește nesiguranța

Cartierul Zorilor nu este sigur, dar media de vârstă a locuitorilor din anumite zone crește siguranța

Zona Parcului Central este relativ nesigură

Grigorescu este cel mai sigur cartier, urma de zona centrală

„Harta Siguranței”

Chestionarul a fost făcut de Mic Grup de Inițiativă Civică Locală, o organizație de tineri angajați civic în promovarea siguranței și responsabilității sociale, prin proiectul „Harta Siguranței”, cea mai amplă inițiativă locală dedicată siguranței femeilor și fetelor din Cluj-Napoca.

Proiectul își propune să afle cum percep femeile siguranța în oraș, care sunt zonele vulnerabile și ce politici publice ar putea îmbunătăți viața urbană din această perspectivă.

În cadrul campaniei, va fi lansat în această lună un chestionar adresat femeilor și fetelor din Cluj-Napoca, disponibil atât online, cât și în format fizic, pentru a colecta date relevante privind percepția siguranței în spațiul public.

Proiectul este implementat în cadrul Com'ON Cluj-Napoca '25, programul de bugetare participativă pentru tinerii din Cluj-Napoca.

Tinerii au introdus politica „Angel Shot” în cluburile din Cluj

Tinerii din Mic Grup de Inițiativă Civică Locală au implementat și codul „Angel Shot” în cluburile și barurile de noapte din Cluj-Napoca. Scopul inițiativei este de a preveni situațiile de hărțuire sau agresiune și de a crea un spațiu sigur pentru femei și fete în viața de noapte a orașului.

Prin politica „Angel Shot”, persoanele care se simt în pericol pot merge la bar și cere discret un „Angel Shot”. Personalul, instruit în prealabil, recunoaște codul și intervine imediat pentru a asigura protecția clientei. Intervenția poate include escortarea persoanei în siguranță afară, chemarea unui taxi sau, în cazurile mai grave, apelarea autorităților.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: