Un tânăr de 14 ani din Oradea i-a ridicat în picioare pe jurații „America's got Talent”. S-a format ca dansator la Cluj

Orădeanul de doar 14 ani, Darius Madba, i-a impresionat pe jurații „America's got Talent” printr-un moment spectaculos de dans.

Un dansator de 14 ani din Oradea i-a ridicat în picioare pe jurații „America's got Talent”. FOTO: Captură ecran

Tânărul dansator din Oradea, Darius Mabda, a ridicat în picioare juriul de la „America's Got Talent: All Stars”, format din Howie Mandel, Simon Cowell și Heidi Klum. Cei trei, alături de cei câteva sute de spectatori din sală, au fost de-a dreptul uluit de talentul lui Darius Mabda.

Dansatorul originar din Oradea, a fost elev la Liceul de Coregrafie și Artă Dramatică „Octavian Stroia” din Cluj-Napoca, până la câștigarea sezonului 12 „Românii au talent”, când s-a mutat împreună cu familia la București, unde studiază în continuare baletul la Liceul de Coregrafie Floria Capsali. Acum, tânărul a decis să cucerească publicul american.

Darius Mabda a participat la „America's Got Talent: All Stars”, s-a calificat în etapa următoare. Tânărului dansator i-au venit lacrimile când s-a văzut în fața a sute de spectatori și a juriului american, însă și-a putut stăpâni emoțiile pentru a conversa cu celebritățile din juriu.

Darius Mabda și modelul Heidi Klum. FOTO: Instagram/ Darius Mabda

„Sunt foarte emoționat, e prima oară când sunt în America și visez să trăiesc aici. Mă numesc Darius, sunt din România și sunt dansator. Sunt mai emoționat pe scena America’s got Talent decât am fost în România, pentru că aceasta este cea mai mare scenă a lumii” le-a spus acesta juraților.

„Să vin aici a fost cea mai mare aventură din viața mea, nu am dormit toată noaptea, pentru că am fost foarte entuziasmat să văd America și pe cei mai talentați oameni din lume. Am luat cursuri de dans de mic și am fost la Românii au Talent, dar nu m-am așteptat ca talentul meu să fie atât de apreciat. Toată munca și efortul au meritat. În finală, am avut foarte mari emoții, dar apoi, mi-au pronunțat numele, am câștigat. Viața mi s-a schimbat după ce am câștigat, oamenii mă recunosc pe stradă și îmi cer să ne fotografiem împreună, ceea ce mă face să mă simt ca un star. Visul meu cel mai mare a fost să vin la America’s got Talent, pentru că aici se întrec cei mai talentați oameni ai lumii. Visul meu este să devin un dansator profesionist. În România, sunt deja, dar acum, a venit timpul să dovedesc și Americii”, a mărturisit Darius în fața camerelor.

Darius Mabda și familia sa, în culisele „America's got Talent”. FOTO: Instagram/ Darius Mabda

Dansatorul orădean a ridicat sala în picioare

Momentul de dans al lui Darius a fost cu totul spectaculos, iar la final, întreaga sală s-a ridicat în picioare și l-a aplaudat. Micul dansator a reușit să impresioneze nu doar spectatorii, ci și pe jurați.

„Ești incredibil de talentat. De câți ani dansezi?”, l-a întrebat modelul Heidi Klum, parte din juriul „America's Got Talent: All Stars”.

„De șase ani”, i-a răspuns Darius.

„Și cum ai început, cum ți-ai descoperit pasiunea?”, a mai întrebat aceasta.

„De la America’s got Talent, mă uitam când era mic”, i-a spus dansatorul, aflat acum, la rândul său, pe scena emisiunii-concurs.

„A fost spectaculos, ești incredibil. Mi-ai luat suflarea. Nu e nicio surpriză că ai câștigat concursul în România”, i-a spus Heidi, care l-a aplaudat pe Darius în picioare.

Darius Mabda, încălzire în culisele „America's got Talent”. FOTO: Instagram/ Darius Mabda

„O combinație a Nadiei Comăneci cu Mikhail Baryshnikov”

„Cred că ești o combinație a Nadiei Comăneci cu Mikhail Baryshnikov (dansator leton – n.red.). Ești un dansator uimitor, un acrobat, un atlet. Tocmai ai arătat unul din cele mai mari talente din lume și cred că spectatorii sunt uimiți de ce au văzut”, i-a spus actorul și producător canadian Howie Mandel.

„Ești foarte emoționat, a început momentul tău și mă gândeam că nu văd nimic ce nu am mai văzut înainte. Apoi, totul s-a schimbat. Am avut mari așteptări de la tine, ai 14 ani, a câștigat concursul în România și ai venit mii de kilometri până aici, ca să concurezi cu unii dintre cei mai buni artiști ai lumii, și chiar cred că a meritat, că ai avut ce să arăți”, i-a spus Simon Cowell.

„Ai fost absolut spectaculos, Darius”, i-a spus la intrarea în culise Terry Crews, moderatorul emisiunii.

Darius Mabda și moderatorul emisiunii „America's got Talent”, Terry Crews. FOTO: Instagram/ Darius Mabda

Tânărul a câștigat cel mai mare concurs de talente din România

Anul trecut, în sezonul 12 al emisiunii „Românii au talent”, Darius Mabda a câștigat atât marele premiu de 120.000 de euro, cât și premiul de originalitate în valoare de 10.000 de euro. Atunci, Darius a ales să danseze, în 2022, pe melodia „In Your Room”, a trupei Depeche Mode.

A început să danseze la vârsta de 6 ani, când imita coregrafii învățate de pe YouTube. Primele premii importante le-a obţinut la 11 ani, în 2019. Locul I la Bucharest Dance Festival, premiul Best Male la Freedom Dance Festival Budapesta şi medalia de aur la Dance Star Croaţia sunt doar câteva reuşite. După câștigarea competiției Românii au talent, Darius s-a mutat împreună cu familia la București, unde studiază în continuare baletul la Liceul de Coregrafie Floria Capsali.

CITEȘTE ȘI: