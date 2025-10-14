Poliția din Apahida, dotată cu un drugtest. Primar Cristina Belce: „Siguranța comunității, o prioritate pentru Apahida”

Poliția Apahida a primit, marți, în dotare un aparat drugtest din partea Primăriei din comună.

Primăria Apahida a dotat poliția din comună cu un drugtest | Foto: Facebook, Cristina Belce

Anunțul a fost făcut de către primarul comunei Apahida, Cristina Belce.

Cristina Belce: „Siguranța comunității, o prioritate pentru Apahida”

„Siguranța comunitații, o prioritate pentru Apahida. Astăzi (14 octombrie 2025 - n. red.) am predat spre folosință către Secția 2 Poliție Rurală Apahida, reprezentată de comisarul de poliție Berende Daniel Bogdan, un aparat DrugTest DRAGER 5.000 STK, împreună cu kiturile de testare aferente”, a transmis Cristina Belce, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acesteia, inițiativa Primăriei Apahida contribuie activ la creșterea siguranței rutiere și la descurajarea comportamentelor iresponsabile, precum conducerea sub influența substanțelor interzise.

„Astfel de acțiuni sunt esențiale pentru a ne asigura că Apahida rămâne o comunitate sigură, responsabilă și atentă la viața fiecărui cetățean”, a conchis Cristina Belce.

