USR propune concurs de soluții pentru Piața Mihai Viteazu, din bugetul pe 2022. Cum rămâne cu Hotelul Cristian?

Piața Mihai Viteazu este una dintre puținele zone din centrul orașului care nu s-au schimbat semnificativ în ultimele decenii. USR PLUS propune organizarea unui concurs internațional de soluții pentru modernizarea zonei.

USR propune concurs de soluții pentru Piața Mihai Viteazu, din bugetul pe 2022

USR PLUS a prezentat luni, într-o conferință de presă, amendamentele depuse la proiectul de buget al municipiului Cluj-Napoca. Amendamentele se referă la proiecte în domeniul educației, sănătății și îmbunătățirii infrastructurii în special în cartiere, însă și în centru.

Astfel, USR PLUS propune organizarea unui concurs internațional de soluții pentru reamenajarea Pieței Mihai Viteazu.

„Pentru zona de centru, ceea ce spunem este că dacă tot venim cu un proiect pe zona de sud-est, ar trebui să arătăm o coerență și să renovăm și partea de nord-vest a zonei, astfel încât să avem, în final, un centru reamenajat, nu doar o porțiune din el, lăsând cealaltă porțiune pentru o dată ulterioară”, a afrimat consilierul local Adriana Cristian.

USR PLUS propune demolarea Hotelului Cristian, o reamenajare a căilor de acces în piața agroalimentară, una dintre cele mai populare din oraș, dar și o reamenajare a străzilor I.P. Voinești și Ploiești.

„Prin această piață trec zilnic zeci de mii de oameni în drumul lor spre locul de muncă sau școală. Aici se găsește una dintre principalele piețe agroalimentare ale orașului și capetele de linie ale multor linii de autobuz care leagă centrul orașului de cartiere. Totuși, de ani buni această zonă este ignorată, iar tentativele de modernizare se rezumă la o coafare a bordurilor sau la intervenții minore care nu schimbă cu mult nici aspectul estetic al pieței dar nici nu îmbunătățesc funcționalitatea ei. În prezent zona Canalului Morii și a liceului N. Bălcescu este parte dintr-un proces de modernizare, însă zonele cele mai folosite de către clujeni sunt ignorate.

În primul rând, fostul Hotel Cristian trebuie demolat și terenul de sub construcție redat circuitului public, redat cetățenilor care se deplasează spre piața agroalimentară, spre locul de muncă sau scoală. În al doilea rând este nevoie de amenajarea căilor de acces în piața agroalimentară, ca cetățenii să se poată deplasa confortabil și în siguranță. Nu în ultimul rând este nevoie de o reamenajare a străzilor I.P. Voinești și Ploiești, astfel încât acestea să corespundă nevoilor zonei și al locuitorilor orașului”, arată cei de la USR PLUS Cluj.

În 2018, Primăria Cluj-Napoca a realizat lucrări de reabilitare a Pieței Mihai Viteazul – lucrări de consolidare, restaurare și conservare pentru statuia ecvestră a domnitorului, lucrări de reabilitare ale pieței pe o suprafață de aprox. 4.000 mp, inclusiv montarea de piatră naturală, îmbunătățirea zonelor verzi și reabilitarea vechiului sistem de iluminat public, pentru reducerea consumului de energie electrică. O refacere din temelii a zonei „cufundate” în secolul trecut nu a fost însă luată în considerare până la acest moment de municipalitate.

Expertiză juridică pentru Hotelul Cristian

În 2021, discuțiile privind hotelul construit ilegal în centrul orașului au revenit pe agenda publică, însă o soluție legată de acesta întârzie să apară. Clujenii au venit cu inițiativa de a face „chetă” pentru a cumpăra și demola Hotelul Cristian, însă fondurile necesare nu a fost strânse. Nici primăria nu a putut găsi o soluție legală pentru demolarea acestuia.

În cadrul conferinței de presă, consilierul local USR PLUS Alexandra Oană a afirmat că primăria va contracta o firmă pentru realizarea unei expertize judiciare pentru găsirea unor soluții prin care municipalitatea să poate rezolva problema acestui hotel.

„Discuțiile le-am început încă de anul trecut, când a intrat în Consiliul Local proiectul legat de școala Bălcescu, când am spus că ne putem folosi de acest proiect pentru a revitaliza toată zona. Inițial, răspunsul a fost că nu avem cadru legal, apoi lucrurile s-au schimbat încet-încet pe parcurs. Am avut o întâlnire cu reprezentanți ai primăriei în care le-am cerut o expertiză judiciară care să ne ofere pârghii să intervenim asupra acelei situații. Discuția pe care am avut-o în toamnă era că această expertiză judiciar va fi externalizată, pentru că nu poate fi făcută cu resursele din primărie și urma să se lanseze o licitație publică. Promisiune era că se va face acest lucru înainte de finalul anului, din păcate nu am văzut nimic în sensul acesta. Urmează ca după această perioadă cu depunerea amendamentelor să reiau discuția și să vedem în ce punct suntem cu expertiza judiciară necessară pentru clarificarea situației de acolo”, a declarat Alexandra Oană.

Chioșcurile de pe Argeș vor fi dărâmate

Zona străzilor Argeșului și Constanța din apropierea Pieței Mihai Viteazu își vor schimba fața, în următorii ani. Un concurs de soluții desfășurat anul trecut de municipalitate a stabilit cum se va schimbă zona, inclusiv Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu.

Clădirea Liceului Teoretic Nicolae Bălcescu va fi modernizată, iar odată cu aceasta, și străzile adiacente vor fi aduse la standarde europene. Una dintre cele mai importante componente ale proiectului este modernizarea Liceului Teoretic Nicolae Bălcescu și dotarea sa cu echipamente moderne, inclusiv a curții școlii. De asemenea, strada Argeșului, Canalul Morii, strada Constanța, parțial, precum și strada Nicolae Bălcescu vor fi modernizate după modelul străzilor din centru.

O veste bună este că toate chioșcurile inestetice de pe strada Argeșului vor fi dărâmate după expirarea contractelor de concesiune, în următorii ani, urmând ca aici, o porțiune a Canalului Morii să fie descoperită.

Vezi cum se vor transforma Liceul Nicolae Bălcescu, strada Argeșului și străzile adiacente.

Ce amendamente a depus USR PLUS la bugetul pe 2022?

USR PLUS a propus amendamente pe domeniile educație, sănătate și infrastructura din cartiere, dintre care 13 au fost acceptate deja de municiplaitate. Puteți vedea lista completă a amendamentelor AICI.

EDUCAȚIE: masă caldă în școli –proiect pilot la Școala Generală „T. Dârjan”, vouchere pentru formarea digitală a profesorilor, școală nouă în zona Câmpului/ Europa, săli de sport moderne la școlile din oraș, creșe noi în cartiere – Între Lacuri.

SĂNĂTATE: Hoia - arie urbană protejată, extindere testare poluare cu radon în toate instituțiile, centru comunitar Pata, studiu de fezabilitate pentru o nouă maternitate în Cluj-Napoca.

CARTIERE: manual de branding, reanalizare introducere linii noi de transport în comun, modernizare 40 stații de autobuz, creșă nouă sau parcare Între Lacuri, modernizarea zonei Piața Hermes, baza sportivă Gheorgheni - ușor accesibilă, fără străzi de noroi în cartierul Bună Ziua, amenajare străzi Borhanci – Edgar Quinet, independent de proietul privind Centura ClujuluI, toalete publice în toate zonele intens circulate - dotate cu mese înfășat copii, modernizare strada Gorunului - legătură cu strada Lacul Roșu, concurs de soluții pentru amenajarea pârâului Nadăș, amenajare Școală Gimnazială Emil Isac.

