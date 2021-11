Cum vor arăta Liceul Nicolae Bălcescu și zona adiacentă? Mix de modern și clasic, pe o construcție neo-renascentistă – FOTO

A fost desemnat câștigătorul concursului internațional de soluții pentru modernizarea Liceului Teoretic „Nicolae Bălcescu” din Cluj-Napoca și a zonelor adiacente.

SQM Architecture a câștigat contractul pentru extinderea și modernizarea ansamblului educațional Liceul „Nicolae Bălcescu”, în cadrul unui concurs internațional de soluții organizat de Primăria Cluj-Napoca. Câștigătorul proiectului a fost anunțat luni, într-o conferință de presă. 26 de variante au fost propuse pentru modernizarea Liceului Teoretic „Nicolae Bălcescu” din Cluj-Napoca și a zonelor adiacente.

„Vă felicit și vă mulțumesc. Este primul primul concurs de soluții din domeniul educației, am mai avut 7 concursuri de soluții până acum iar acesta este primul de acest fel și arată direcția europeană, modernă a orașului. Acest lucru nu ar fi fost posibil fără o viziune din partea orașului. Am aflat acum câteva minute că aplicația noastră la UNESCO pentru Cluj, City o Film a fost declarată câștigătoare și face parte din UNESCO Creative Cities. Felicit ortasul și TIFF-ul, alături de care am depus candidatura și a cărui muncă de 20 de ani în domeniul artei primește acum recunoaștere la nivel mondial. Ceea ce faceți dumneavoastrăs e o altă fațetă, la fel de importantă.

În primul rând orașul a luat calea dezvoltării verzi și digitale fără echivoc și acest proiect se încadrează în această dimensiune, fie că vorbim de Canalul Morii sau de străzile adiacente liceului. Aceste străzi trebuie să se integreze în conceptul verde, walkable city. Vă lansez o provocare, sunt sigur că cunoașteți conceptul de superbloc de la Barcelona și vă încurajez să îl prouneți și pentru Cluj. Aveți curaj, pentru că veți găsi la Primărie ușa deschisă”, a declarat primarul Emil Boc, în cadrul conferinței.

Câștigătorii sunt:

- Premiul 1 și câștigătorii contractului de proiectare: Proiect nr. 100 – GC0991 – S.C. SQM ARCHITECTURE S.R.L. în asociere cu S.C. FILIP S CONCEPT S.R.L. și S.C. HAB PRO CREATIV S.R.L.

Autori principali: Urcan Remus Cristian și Filip Ionuț Radu

Coautori: Hotea Timotei și Urcan Remus Cristian

Colaboratori arhitectură: S.C. FILIP S CONCEPT S.R.L. și S.C. HAB PRO CREATIV S.R.L.

Colaboratori specialități: S.C. XC PROJECT S.R.L. și S.C. CSP PROIECT S.R.L.

- Premiul 2: Proiect nr. 118 – SP2021 – S.C. Simple Architecture S.R.L.

Autori principali: Chioran Bogdan, Pintea Dan Andrei, Rădac Florin, Boca Ștefania

Coautori: Pop Monica Rodica

Colaboratori arhitectură: Blănaru Alexandu, Hăprian Marius Alexandru, Koça Spiro, Ivan Vasile Septimiu

Colaboratori specialități: Deepak Jain, Colda Ciprian, Sabou Ruben

- Premiul 3: Proiect nr. 104 – AS2106 – Norma Arhitectură și Urbanism S.R.L.

Autori principali: Fleșeriu Alexandru Nicolae, Péter Eszter, Farkas Kinga, Oana Antonia Filip, Radu Nicolae Stoica, Emil Horga

- Mențiune onorifică: Proiect nr. 102 – IC6723 – STARH – Arhitectura, Construcții, Design SRL.

Autori principali: Maria-Iulia Stanciu, Cosmin Gălățianu, Eduard Dumitru Untaru

Coautori: Florian Stanciu, Cosmin Valentin Georgescu, Roberta Iulia Frumușelu, Octavian Bîrsan, Alexandru Cristian Beșliu, David Sebastian Mihai, Sebastian Cosmin Ciulei

În ce constau premiile?

Câștigătorii premiului 3 au primit 41.500 de lei, participanții de pe locul 2 au obținut 83.000 de lei, iar premiul 1 constă în contractul de proiectare a obiectivului, în valoare de 2.499.780 de lei.

În luna august, a fost lansat concursul internațional de soluții pentru Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” de către Primăria Cluj-Napoca, în parteneriat cu O.A.R - Ordinul Arhitecților din România Filiala Transilvania. Tema de concurs a fost concepută în jurul modernizării spațiului educațional și a zonelor urbane adiacente Liceului Teoretic „Nicolae Bălcescu”.

Corpurile liceului, modernizate

Cu o suprafață de aproximativ 15.000 mp, Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” este alcătuit în prezent din 3 clădiri în care se desfășoară activitate didactică, anexe și sala de gimnastică „Sonia Iovan”. Soluția câștigătoare presupune modernizarea funcțională a liceului, dar și transformarea străzilor adiacente într-un spațiu urban vibrant, de bună calitate, astfel încât să satisfacă nevoile unui număr de 1776 elevi, organizați în 70 de clase. Soluția câștigătoare se pliază armonios cu două direcții clare de dezvoltare ale municipalității: dimensiunea verde și cea digitală.

Străzile adiacente Liceului Teoretic „Nicolae Bălcescu” incluse în aria de concurs sunt: str. Argeș (din Piața Mihai Viteazul până în str. Paris), str. Constanța(din 21 Decembrie până în str. Ploiești) și str. Nicolae Bălcescu (din str. Constanța până în str. Paris). Acestea vor fi reamenajate în vederea facilitării parcurgerii cât mai plăcute și sigure a spațiului urban de către elevi și profesori, locuitorii zonei sau trecători, integrând principiile walkable și smart city.

De asemenea, va fi amenajat și Canalul Morii, în suprafață de aprox. 1,6 ha, cu scopul de a crește calitatea spațiului urban din proximitatea instituției de învățământ.