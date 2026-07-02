A fost emis ordinul de începere a lucrărilor de extindere și modernizare la ambulatoriul de la Spitalul de Boli Infecțioase Cluj. Cât durează lucrările?

Consiliul Județean (CJ) Cluj a emis ordinul de începere a lucrărilor de extindere și modernizare la ambulatoriului de la Spitalul Clinic De Boli Infecțioase din Cluj-Napoca.

Ambulatoriul Spitalului de Boli Infecțioase Cluj va fi extins și modernizat | Foto: randare Consiliul Județean Cluj

Consiliul Județean a emis ordinul de începere pentru extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase. Cu ajutorul finanțării europene, unitatea sanitară va dispune inclusiv de un Centru Integrat de Chirurgie Avansată Minim Invazivă.

A fost emis ordinul de începere a lucrărilor de modernizare și extindere la ambulatoriul Spitalului de Boli Infecțioase Cluj

Consiliul Județean Cluj a emis ordinul de începere a lucrărilor în cadrul proiectului „Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca, etapele 2, 3 și 4”.

„Intrăm într-o nouă etapă cu acest proiect european prin intermediul căruia ne propunem să asigurăm cele mai bune condiții pentru un act medical de înaltă calitate. Este o investiție masivă în sănătate, cea mai mare și mai complexă unitate ambulatorie din țară - Ambulatoriul Integrat al Spitalului de Boli Infecțioase - urmând a beneficia de lucrări extrem de complexe și de dotări moderne”, a spus președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, citat într-un comunicat al forului județean.

„În valoare de 41.262.723,46 lei, fără TVA, contractul ce vizează execuția lucrărilor și furnizarea dotărilor a fost atribuit, la finalul procedurii de achiziție publică, asocierii AXIAL CONSTRUCT INVEST S.R.L. - DAROCONSTRUCT S.R.L, lider de asociere AXIAL CONSTRUCT INVEST S.R.L., acesta fiind parte a unui proiect european câștigat și implementat de Consiliul Județean Cluj, finanțat prin Programul Sănătate. Durata de execuție a lucrărilor este de 24 de luni de la data emiterii ordinului de începere”, se mai arată în comunicatul Consiliului Județean Cluj.

Investiția de la nivelul Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase, unitate sanitară aflată în subordinea forului administrativ județean, situat pe Calea Moților nr. 19, constă în extinderea, modernizarea și reabilitarea Laboratorului de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie, respectiv amenajarea a două bazine, pentru copii și adulți, în vederea dezvoltării serviciilor de hidrokinetoterapie la demisolul clădirii corpului A.

De asemenea, vor fi create circuite separate pentru copii și pentru adulți pentru fiecare din serviciile oferite în cadrul Laboratorului, urmând a fi amenajate și spațiile specifice procedurilor de recuperare pentru ca pacienții să se simtă cât mai confortabil și să beneficieze de cele mai bune condiții.

Centru Integrat de Chirurgie Avansată Minim Invazivă la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj

Totodată, va fi realizat Centrul Integrat de Chirurgie Avansată Minim Invazivă prin refuncționalizarea completă a etajului 5 al corpului B. Va fi mărită configurația și suprafața spațiilor medicale utile, vor fi introduse noi funcțiuni, printre care și trei săli de operații pentru ortopedie/dermatologie, chirurgie generală și ginecologie.

Tot în această etapă va fi construit un lift exterior adiacent clădirii și zonelor actuale de lifturi. Nu în ultimul rând, exteriorul clădirii va fi reabilitat, iar spațiile renovate vor fi dotate cu mobilier și echipamente medicale.

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