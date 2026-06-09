23 mil. lei pentru modernizarea și extinderea ambulatoriului de la Spitalul de Boli Infecțioase Cluj. Unitate sanitară va avea un centru de screening și prevenție.

Ambulatoriul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj va fi extins, dotat și modernizat printr-un proiect în valoare de 23 de milioane de lei, bani din fonduri europene.

Ambulatoriul Spitalului de Boli Infecțioase Cluj va fi extis printr-un proiect de 23 mil. lei | Foto: randare Consiliul Județean Cluj

Ambulatoriul Integrat al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase din Cluj-Napoca va fi dotat, extins și modernizat printr-un proiect în valoare de aproximativ 23 de milioane de lei.

Unitatea sanitară va dispune de un Centru Integrat de Screening și Prevenție

Consiliul Județean (CJ) Cluj și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) au semnat contractul de finanțare pentru „Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Boli Infecțioase, etapa 1”.

23 mil. de lei pentru modernizarea ambulatoriului de la Spitalul de Boli Infecțioase Cluj

23 mil. lei pentru extinderea și modernizarea ambulatoriului Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj | Foto: randare Consiliul Județean Cluj

Valoarea totală a proiectului finanțat prin Programul Sănătate este de 23.082.103,27 lei, cu TVA inclus.

„Suntem bucuroși că toate eforturile noastre de a contribui la creșterea calității actului medical clujean și la îmbunătățirea infrastructurii sanitare dau roade. O nouă dovadă în acest sens sunt fondurile europene considerabile pe care le-am obținut pentru cea mai mare și mai complexă unitate ambulatorie din țară în care vor fi desfășurate, astfel, activități de screening și prevenție la cele mai înalte standarde. Sănătatea rămâne o prioritate a forului administrativ județean!”, a spus președintele CJ Cluj, Alin Tișe, citat într-un comunicat al forului județean.

Potrivit Consiliului Județean Cluj, proiectul urmărește construirea unei infrastructuri care să asigure optimizarea accesului, cu șanse egale, al populației eligibile la programe de screening și consultații preventive, precum și investigații complexe pentru un diagnostic precoce.

Conform sursei citate, lucrările pentru construirea Centrului Integrat de Screening și Prevenție vizează extinderea pe verticală a corpului A cu o structură nouă care va avea legătură directă cu corpul B al Ambulatoriului Integrat.

Structura funcțională a noii construcții va fi formată din:

zonă destinată cabinetelor de screening și prevenție, cu cabinete de consultații, sală de așteptare, grup sanitar etc.

zonă de spitalizare de zi destinată supravegherii și monitorizării postintervenție a pacienților care realizează teste de screening prin investigații complexe și pentru persoanele care efectuează examinări ce completează testele de screening pentru un diagnostic precoce, cu cabinete de consultații, săli de tratament, vestiare, birouri și grupuri sanitare

precum și zonă de relaxare în aer liber la nivelul etajului II

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