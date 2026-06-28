Primăria Cluj-Napoca ia măsuri pe timp de caniculă: Puncte de urgență și peste 100 de cișmele cu apă.

Primăria Cluj-Napoca a luat mai multe măsuri pentru sprijinul cetățenilor pe timp de caniculă.

Măsuri pe timp de caniculă în Cluj-Napoca | Foto: Captură video Facebook, Emil Boc

Codul roșu de caniculă valabil pentru întreg județul Cluj a intrat în vigoare astăzi, duminică, 28 iunie 2026, iar în acest, context, Primăria Cluj-Napoca a operaționalizat măsuri pentru sprijinirea cetățenilor.

„Primăria Municipiului Cluj-Napoca a operaționalizat mai multe măsuri pentru sprijinirea cetățenilor în perioadele de caniculă și disconfort termic accentuat, cu atenție specială pentru persoanele vulnerabile”, a anunțat primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, duminică, 28 iunie 2026, pe pagina sa de Facebook.

Rulote pentru situații de urgență în Cluj-Napoca

Primăria Cluj-Napoca la dispoziție trei rulote pentru situații de urgență, amplasate în zone intens circulate:

Piața Lucian Blaga

Piața Mihai Viteazul - zona cinematografului Florin Piersic

Opera Maghiară

Interior rulotă pentru situații de urgență pe timp de caniculă în Cluj-Napoca | Foto: Captură video Facebook, Emil Boc

Acestea vor funcționa în intervalul 12.00 - 17.00, în perioadele de disconfort termic accentuat, și vor asigura distribuirea de apă atât pentru cetățeni, cât și pentru animalele de companie.

De asemenea, pe raza municipiului Cluj-Napcoa sunt funcționale 105 cișmele publice, aflate la dispoziția clujenilor.

Peste 300 de farmacii din Cluj-Napoca funcționează ca puncte de prim ajutor pe timpul caniculei

Suplimentar, în municipiu Cluj-Napoca funcționează puncte de prim ajutor în 310 farmacii, în baza protocolului încheiat între Direcția de Sănătate Publică și Colegiul Farmaciștilor. În aceste puncte, cetățenii pot primi sprijin în situații generate de temperaturile ridicate și pot beneficia de apă.

Codul roșu de caniculă în județul Cluj este valabil până miercuri, 1 iulie 2026, ora 10.

Măsuri pe care le putem lua pentru a reduce cât mai mult disconfortul termic:

să evităm ieșirea din locuință precum și deplasările inutile în perioadele cu temperaturi ridicate

să consumăm zilnic min. 2 litri de lichide - apă plată, ceai sau sucuri naturale;

să evităm consumul băuturilor alcoolice, îndeosebi a celor spirtoase;

persoanelor vârstnice li se recomandă să rămână în încăperi răcoroase și să evite ieșirile în oraș între orele 10.00-17.00

persoanele vârstnice, bolnave sau cu dizabilități care locuiesc singure este indicat să fie vizitate cel puțin odată sau de două ori pe zi de către aparținători

pentru prevenirea insolațiilor se impune supravegherea copiilor, evitându-se locurile de joacă expuse direct radiațiilor solare

se recomandă ca îmbrăcămintea să fie cât mai lejeră, din țesătură de bumbac, deschisă la culoare

în scopul prevenirii aparițiilor focarelor de incendii este necesară verificarea și deschiderea luminatoarelor din podurile locuințelor;

se interzice arderea necontrolată a resturilor vegetale și a miriștilor, precum și utilizarea focului deschis la distanțe mai mici de 40 metri față de locurile cu pericol de explozie (gaze și lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc.)

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