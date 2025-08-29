Emil Boc, vizită în „Micul Cluj” din Republica Moldova: „Construim împreună punți de legătură”

Mesaj puternic de solidaritate transmis de primarul Emil Boc în urma vizitei la „Micul Cluj”, în Ungheni, oraș înfrățit cu municipiul Cluj-Napoca: „Drumul nostru comun este Uniunea Europeană”.

Primarul Clujului Emil Boc a făcut o vizită în Republica Moldova, la Ungheni, oraș înfrățit cu municipiul Cluj-Napoca. De-a lungul anilor, administrația locală din Cluj-Napoca a sprijinit dezvoltarea mai multor proiecte peste Prut, în Ungheni.

Astfel, în urma sprijinului oferit de municipiul Cluj-Napoca, parcul central din Ungheni, Republica Moldova, a fost redenumit „Micul Cluj”

„Sincer, sunt impresionat de proiectele realizate la Ungheni în urma colaborării noastre. Știu că orașul pe care îl dezvoltați reprezintă un reper, iar Clujul este un oraș de referință în România.

România, ca parte a Uniunii Europene, este cel mai aproape exemplu de urmat pentru noi”, a declarat Igor Grosu, președintele Parlamentului Republicii Moldova, în urma întâlnirii de la Ungheni cu primarul Clujului, Emil Boc.

Colaborarea dintre municipiul Cluj-Napoca și Ungheni s-a concretizat în câteva proiecte frumoase, precum parcul central „Micul Cluj”, un spațiu modern care include un teatru de vară, un skatepark și locuri de joacă.

De asemenea, cu sprijinul oferit de Consiliul Local Cluj-Napoca, grădinița „Steluța” din Ungheni a fost modernizată și eficientizată energetic.

Un alt proiect aflat în derulare vizează modernizarea zonei pietonale din centrul municipiului Ungheni, prin intermediul soluțiilor smart.

„Ne bucurăm să ne găsim la Ungheni, un loc minunat, în urma unei colaborări de aproape zece ani cu acest oraș din Republica Moldova. Unde a venit Uniunea Europeană și ne-a ajutat, s-a văzut diferența. Proiectul Uniunii Europene asigură acces la prosperitate, educație, sănătate și infrastructură.

Drumul nostru comun este în Uniunea Europeană. Ei aduc creșe, grădinițe, școli, nu drone. În democrație, ne adunăm o dată la patru ani, luăm decizii colective, asumate pentru a urma calea corectă ce ne arată drumul pentru următorii ani.

Prutul se spiritualizează, intrăm în Schengen, practic suntem în aceleași granițe europene. Acesta, cred, este viitorul care ne poate aduce o șansă mai bună la pace si prosperitate. Vrem să construim împreună punți, nu ziduri”, a declarat Emil Boc în cadrul discuției cu președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu.

Parteneriatul dintre municipiul Cluj-Napoca și orașul Ungheni din Republica Moldova datează din toamna lui 2016.

