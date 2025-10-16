Acord de înfrățire între Cluj-Napoca și Ialoveni din R. Moldova. Emil Boc: Rămânem alături de frații noștri de peste Prut

Primarul Emil Boc a transmis că a semnat, la Bruxelles, acordul de înfrățire dintre municipiul Cluj-Napoca și Raionul Ialoveni din Republica Moldova.

Emil Boc a semnat un acord de înfrățire între municipiul Cluj-Napoca și Raionul Ialoveni din Republica Moldova | Foto: Facebook, Emil Boc

Edilul Emil Boc a scris că prin acest gest simbolic a dorit să sublinieze, încă o dată, faptul orașele sunt profund ancorate în opțiunea europeană, în viitorul comun al României și Republica Moldova în Uniunea Europeană.

Emil Boc: „Clujul a fost și rămâne alături de frații noștri din Republica Moldova”

„Drum comun al României și al Republicii Moldova în Uniunea Europeană! (…) Clujul a fost și rămâne alături de frații noștri din Republica Moldova. Comunitatea noastră are un istoric de colaborare excelentă cu diferite comunități de peste Prut, fiind de asemenea înfrățiți cu orașele Ungheni și Cahul”, a transmis Emil Boc, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Acordul a fost semnat împreună cu Natalia Eremia, președinta Raionului Ialoveni și trasează direcțiile de cooperare între cele două comunități pentru o dezvoltare sustenabilă și are la bază valorile democratice, europene, care unesc cele două comunități.

„Suntem determinați să întărim aceste relații de cooperare și să susținem în continuare parcursul european al Moldovei”, a conchis Emil Boc.

