Amplă acțiune de ecologizare în Pata Rât: peste 500 de tone de deșeuri ridicate din zonă. Emil Boc: „Până în 2030, oamenii care încă mai locuiesc aici să aibă un loc numit acasă”.

Amplă acțiune de curățenie și ecologizare desfășurată în Pata Rât. Municipalitatea vrea să elimine zona marginalizată, iar persoanele vulnerabile să beneficieze de spații decente de locuit: „Până în 2030, oamenii care încă mai locuiesc aici să aibă un loc numit acasă”, spune primarul Emil Boc.

Amplă acțiune de ecologizare în Pata Rât: peste 500 de tone de deșeuri ridicate din zonă. Emil Boc: „Până în 2030, oamenii care încă mai locuiesc aici să aibă un loc numit acasă”.|Foto: Emil Boc - Facebook

„Derulăm în zona Pata Rât o amplă acțiune de curățenie și de ridicare a gunoaielor”, a anunțat, joi, primarul Clujului Emil Boc prin intermediul unui mesaj video publicat pe pagina de Facebook.

În cadrul acțiunii de ecologizare au fost ridicate peste 500 de tone de gunoaie adunate în decursul timpului.

„Facem această curățenie până la capăt și de asemenea oferim condiții igienice de bază pentru a putea îmbunătăți calitatea vieții, până când fiecare de aici se va muta într-un loc numit acasă”, a explicat edilul Clujului, care a efectuat o vizită în teren.

Proiecte sociale pentru persoanele vulnerabile: peste 580 de persoane din Pata Rât au beneficiat de locuințe sociale

Până în prezent, peste 580 de persoane vulnerabile din zona Pata Rât au beneficiat de o locuință, prin intermediul proiectelor dezvoltate de administrația locală din bugetul public, dar și din fonduri europene.

După cum a arătat primarul Emil Boc, până în 2030, zona marginalizată va fi eliminată, iar cei care locuiesc în condiții improprii vor avea un loc numit acasă:

„Un oraș se apreciază în primul rând și după modul în care are grijă de cei care o duc cel mai greu, de cei vulnerabili

Planul nostru este ca până în 2030, tot ce este Pata Rât să fie lichidat și oamenii care încă mai locuiesc aici să aibă un loc numit acasă”, a spus Emil Boc.

Primăria a achiziționat deja 126 de locuințe de pe piață, iar 580 de persoane din zona Pata Rât au primit o casă și s-au mutat într-o locuință decentă care să le ofere șansa la un viitor mai bun.

Recent, Consiliul Local a adoptat un proiect, inclusiv cu finanțare europeană, pentru a mai achiziționa 26 de locuințe.

„La sfârșitul lunii iunie vom adopta un proiect, din fonduri europene, pentru încă 50 de locuințe.

E vorba de 76 de locuințe și vom continua politica de construcție, de achiziționare de pe piață, de atragere a resurselor din fonduri publice și europene pentru a putea să le oferim șansa tuturor la un loc numit acasă”, a spus primarul Emil Boc.

Noi locuințe sociale pe strada Sobarilor

Administrația locală continuă construcția de locuințe sociale: pe strada Sobarilor, Primăria realizează 35 de locuințe sociale, un nou imobil destinat persoanelor vulnerabile.

„Pentru noi, oferirea șansei de a avea un loc numit acasă pentru fiecare clujean reprezintă o prioritate absolută. Cred că acest oraș doar așa poate să-și respecte blazonul, în măsura în care nimeni nu este uitat și nimeni nu este abandonat”, a mai spus primarul Emil Boc.

Problema locuirii este una dintre cele mai mari provocări ale prezentului la nivel european, național și local. Prin politica de locuințe sociale, administrația locală depune eforturi pentru a oferi sprijin celor care sunt în nevoie. Astfel, locuințele sociale reprezintă un proiect menit să susțină persoanele cu venituri reduse din municipiul Cluj-Napoca.

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