CFR va da piept astăzi cu Tromso în drumul către Conference League! Ce spune patronul echipei înaintea acestui meci

CFR Cluj va disputa în această seară, de la ora 19:30, manșa tur a dublei cu Tromso, locul 3 din Norvegia, în cadrul preliminariilor pentru faza principală din Conference League.

CFR Cluj va juca în această seară cu Tromso, echipă din Norvegia / Foto: Mădălina IVAN, monitorulcj.ro

Ardelenii au aflat și cu cine vor juca în cazul în care vor trece în play-off-ul competiției. Formația lui Antonio Folha se va duela cu Brighton, echipă cotată la peste 600 de milioane de euro pe Transfermarkt.

Patronul CFR-ului, Neluțu Varga, este încrezător în șansele echipei sale de a ajunge să joace cu formația engleză.

„Ne batem de la egal la egal, nu ne e frică de nimeni. Că nu joacă banii pe teren, tot jucătorii decid lucrurile. Ne gândim la meciul de joi. Dacă facem treabă bună, mergem mai departe şi ne gândim la Brighton.

Băieţii să dea dovadă că sunt puternici, că au mentalitate de campioni. Să dea Dumnezeu să trecem de norvegieni şi după ne gândim la Brighton. Şi încet-încet revenim la un grup sănătos, bun, puternic, care să pună probleme tuturor”, a spus Neluțu Varga, potrivit Prima Sport.

CFR Cluj pornește cu șansa a doua în dubla cu Tromso. Norvegienii sunt pe locul al treilea în întrecerea internă și au un lot evaluat la 28 de milioane de euro, superior formației din Gruia, care dispune de o echipă cotată la 17 milioane de euro, potrivit Transfermarkt.

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