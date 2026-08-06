Un fost spațiu industrial devine o nouă scenă a Clujului, prin RIVUS, investiția de 550 milioane de euro în reconversie urbană (P)

RIVUS, cel mai mare proiect de regenerare urbană aflat în construcție din țară, dezvoltat de companiile IULIUS și Atterbury Europe, în valoare de peste jumătate de miliard de euro, este gândit ca o destinație urbană în care evenimentele și viața culturală fac parte din experiența de zi cu zi.

Hala cu Arcade_dans

Dincolo de funcțiunile comerciale, de birouri și de recreere, proiectul va integra și o infrastructură complexă dedicată organizării de evenimente în Cluj-Napoca, cu numeroase spații distincte concepute pentru activități desfășurate pe tot parcursul anului.

Concerte, festivaluri, spectacole, expoziții de artă, proiecții de film, târguri tematice, activități pentru familii sau evenimente gastronomice vor putea avea loc, chiar și simultan, în mai multe zone din RIVUS: în piațetele și atriumurile clădirii comerciale, în Hala cu Arcade, în grădina de pe acoperiș, în cinematograful open-air și în Parcul RIVUS.

Diversitatea spațiilor oferă flexibilitatea necesară pentru găzduirea unor evenimente de amploare și tipologii diferite, astfel încât RIVUS să fie o destinație activă în fiecare sezon. Această componentă este gândită pornind de la experiența IULIUS în dezvoltarea unor proiecte care și-au consolidat statutul de destinații urbane, inclusiv printr-un calendar bogat de evenimente desfășurate pe tot parcursul anului. Proiectele dezvoltate de IULIUS din orașele Iași, Timișoara, Cluj-Napoca și Suceava înregistrează anual peste 73 de milioane de vizite.

RIVUS – pol de vitalitate, interacțiune și experiențe

Concepute pentru a aduce oamenii împreună, evenimentele organizate în proiectele IULIUS acoperă o gamă variată de experiențe culturale, recreative, educaționale și de divertisment, devenind, astfel, repere ale vieții urbane din orașele în care sunt dezvoltate. Grădinile, piațetele, sălile multifuncționale și spațiile publice găzduiesc anual sute de experiențe, care transformă aceste destinații în locuri de întâlnire pentru comunitate. „Clujul este un oraș recunoscut pentru efervescența culturală și pentru calendarul bogat de evenimente, iar această energie merită valorificată. Experiența ne-a arătat că oamenii revin într-un loc nu doar pentru funcțiunile pe care acesta le oferă, ci și pentru experiențele pe care le trăiesc acolo. În proiectele IULIUS organizăm anual sute de evenimente care aduc comunitatea împreună, iar la Cluj-Napoca acest lucru se vede în fiecare săptămână, prin atmosfera din Iulius Mall și Iulius Parc, unde există permanent activități pentru toate generațiile. RIVUS va duce această componentă la un nou nivel, printr-o infrastructură dedicată și prin spații concepute special pentru evenimente culturale, artistice și de entertainment, gândite inclusiv împreună cu mediul cultural și educațional local” – a declarat Sorin Guttman, Managerul proiectului RIVUS.

Hala cu Arcade_Expozitie_UAD

Infrastructura pentru evenimente în proiect a fost gândită încă din etapa de proiectare. Spațiile dedicate, cum ar fi piațetele, Hala cu Arcade, zona food court sau Parcul RIVUS vor permite desfășurarea simultană a unor formate variate, fie că vorbim despre muzică, artă, film sau sport.

Un rol central îl va avea Hala cu Arcade, primul centru de arte performative integrat într-un proiect real-estate din România. Fosta hală industrială va fi restaurată, apoi reintegrată în proiect, devenind un spațiu dedicat creației contemporane, spectacolelor de teatru, dansului, muzicii, expozițiilor, atelierelor și festivalurilor.

Această direcție este deja vizibilă încă din etapa de construcție. Șantierul RIVUS a devenit, în ultima perioadă, gazda unor inițiative culturale, chiar în Hala cu Arcade, precum performance-ul de dans contemporan „Sculpting Space”, organizat împreună cu Centrul Cultural Clujean, sau expoziția „Under Construction”, organizată în parteneriat cu Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca (UAD), care a transformat timp de o lună șantierul într-o galerie de artă contemporană și a oferit publicului ocazia de a descoperi potențialul viitorului proiect înainte de inaugurare.

Parcul RIVUS – scenă pentru evenimente outdoor

Cu peste 52.000 mp de spații verzi, 700 de arbori maturi, zone de picnic, peluze generoase și trasee dedicate relaxării, Parcul RIVUS este conceput pentru a fi o destinație în sine, indiferent de sezon. Dincolo de rolul său recreativ, parcul va funcționa ca o infrastructură pentru evenimente în aer liber, capabilă să găzduiască un calendar divers de activități culturale, artistice, sportive și de entertainment prin parteneriate cu evenimentele din oraș. La Cluj-Napoca, Iulius Parc reunește săptămânal mii de oameni în jurul spectacolelor de teatru de păpuși, proiecțiilor de film, festivalurilor gastronomice, activităților sportive și evenimentelor dedicate familiilor.

Divertisment pentru toate generațiile

Zona culturală va fi completată și de noi concepte de experiențe imersive pentru întreaga familie. Acestea vor fi oferite de centrele de family entertainment, cum ar fi Hype by Kiddo, unde fiecare vizită vine cu activități care pun adrenalina în mișcare: zone de cățărare, trambuline, circuite cu obstacole, gaming, experiențe imersive și simulatoare.

O altă dimensiune a divertismentului va oferi și multiplexul cinematografic Cineplexx, care va aduce în premieră în regiune experiențele de vizionare high-quality IMAX și cele mai noi tehnologii existente în domeniu. În premieră națională, RIVUS va invita publicul într-un open-air cinema, un concept care transpune poveștile de film într-un cadru natural spectaculos și unic. Această locație versatilă nu numai că va găzdui proiecții de film, ci va funcționa și ca hub pentru evenimente și inițiative artistice, punând în valoare peisajul cultural al comunității.

Proiectul va include un nou concept de edutainment, al brandului Cărturești – un format de tip lifestyle centre care integrează componente culturale și experiențe educaționale, de divertisment și de relaxare. Cea mai mare librărie din țară va include în locația-concept o ofertă generoasă de carte, branduri noi pentru articole de papetărie, obiecte home decor, jucării și cadouri, dar și o cafenea, spații pentru evenimente, expoziții de artă și de promovare a designerilor români.

Iulius Mall Cluj

Iulius Town Timisoara

Palas Iasi

Despre RIVUS

Proiectul RIVUS se dezvoltă pe 14 hectare de pe fosta platformă industrială a Carbochim și propune un spațiu viu, deschis comunității, unde natura, shoppingul, cultura și timpul liber se vor împleti firesc. Construit pornind de la dialogul cu comunitatea, RIVUS își propune să redea orașului o zonă până acum inaccesibilă și să o reconecteze la ritmul Clujului. Proiectul presupune:

Reconversia a două clădiri de patrimoniu industrial și integrarea lor în circuitul cultural și public: Hala cu arcade și clădirea administrativă cu fațada din cărămidă roșie;

Cea mai mare suprafață închiriabilă de retail din țară – 142.000 mp, închiriată în procent de 80%;

Peste 400 de magazine, premiere naționale și regionale, concepte așteptate de comunitate: Cineplexx (inclusiv tehnologia IMAX și cinema în aer liber), JUMBO, concept entertainment Hype by Kiddo, cea mai mare librărie-concept Cărturești, hypermarket Auchan etc;

Hub cultural și divertisment pentru toate vârstele, de impact regional;

Cel mai mare credit sindicalizat verde acordat unei dezvoltări real-estate din România – 400 milioane de euro, condiționat de standarde LEED Platinum și EDGE Advanced;

Accesibilizarea malului râului Someș, adiacent proiectului, pentru comunitate, inclusiv printr-o conexiune verde cu parcurile existente în zonă (Parcul Feroviarilor și Parcul Armătura);

Un nou parc, de 52.000 mp, cu 700 de arbori maturi, peste 100.000 de plante decorative, acoperiș verde și fațade înierbate;

Implementarea strategiei de mobilitate – pod rutier cu patru benzi și două pasarele pietonale peste Someș, străzi perimetrale modernizate etc;

7 milioane de euro – investiție în relocarea și retehnologizarea fabricii Carbochim.

Descoperă mai multe despre cel mai amplu proiect de reconversie urbană din România pe www.rivus.ro și pe platformele social media: www.instagram.com/rivuscluj, www.facebook.com/rivuscluj!