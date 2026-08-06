Cerințe speciale din partea lui Sting și Steve Aoki pentru UNTOLD ONE 2026. Ce doresc?

Legendarul Sting va urca joi, 6 august 2026, pe scena principală a festivalului UNTOLD ONE, iar muzicianul a avut o cerință specială pentru organizatorii festivalului de la Cluj-Napoca.

Legendarul Sting are o cerință specială pentru UNTOLD ONE 2026 | Foto: UNTOLD

Sting (Gordon Matthew Thomas Sumner) va concerta la Cluj-Napoca, astăzi, 6 august 2026, în cadrul UNTOLD ONE. Artistul are o cerere specială pentru organizatorii festivalului.

Legendarul Sting, concert la UNTOLD ONE 2026

Echipa lui Sting a ajuns deja la Cluj-Napoca, iar muzicianul ajunge în oraș în ziua concertului său.

„La hotelul la care stă, cheful lui personal, să poată să îi pregătească mâncarea. Va trebui să-i pregătim și noi aici în zona de backstage o mică bucătărie unde să poată să-i prepare înainte de a urca pe scenă”, a declarat Edy Cherej, cofondator UNTOLD, pentru stirileprotv.ro.

Totodată, DJ-ul american Steve Aoki și-a păstrat una dintre dorințele devenite o tradiție la UNTOLD: o masă de ping-pong în zona de backstage.

Cu o carieră care se întinde pe parcursul a peste patru decenii, Sting a redefinit constant granițele dintre genuri, are un repertoriu care traversează rock, pop, jazz și muzică simfonică. A devenit cunoscut la nivel internațional în calitate de lider al trupei The Police, una dintre cele mai cunoscute trupe ale anilor ’80. După succesul global al trupei, artistul și-a construit o carieră solo solidă și constantă, care i-a consolidat statutul de referință în industria muzicală. De-a lungul carierei sale, Sting a vândut peste 100 de milioane de albume la nivel mondial și a câștigat 17 premii Grammy, una dintre cele mai importante recunoașteri ale industriei muzicale.

Repertoriul său include unele dintre cele mai cunoscute și difuzate piese din istoria muzicii, printre care Every Breath You Take, Englishman in New York, Fields of Gold și Shape of My Heart. Every Breath You Take ocupă un loc distinct în istoria muzicii internaționale, fiind cea mai difuzată piesă din catalogul BMI, cu peste 15 milioane de difuzări radio la nivel global, și una dintre cele mai ascultate compoziții din toate timpurile. Succesul acestei piese a contribuit decisiv la consolidarea poziției lui Sting ca autor și compozitor cu impact global.

UNTOLD ONE are loc între 6-9 august 2026, în Cluj-Napoca.

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