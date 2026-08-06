Clujul, sub cod portocaliu de caniculă și cod galben de ploi și vânt puternic. Prognoza meteo 6 august 2026.

Meteorologii au extins valabilitatea codului portocaliu de caniculă și au emis o avertizare de tip cod galben de vânt puternic și ploi în județul Cluj.

Clujul, sub cod portocaliu de caniculă și cod galben de ploi și vânt puternic | Foto: monitorulcj.ro

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a extins valabilitatea portocaliu de caniculă și a emis o avertizare de tip cod galben de vânt puternic și ploi în județul Cluj.

Codul portocaliu de caniculă, extins la Cluj

„Joi, 6 august, 2026, valul de căldură se va intensifica în Moldova, Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei, sud-vestul și centrul Munteniei, unde vafi caniculă, iar temperaturile maxime se vor situa între 35 și 38 de grade Celsius. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Local, nopțile vor fi tropicale, cu minime de 20...24 de grade, cele mai ridicate valori urmând a se înregistra în dealurile Moldovei”, a anunțat ANM.

Clujul, sub cod portocaliu de caniculă | Foto: meteoromania.ro

Codul portocaliu de caniculă în județul Cluj, valabil până în 6 august 2026, ora 10 a fost prelungit până vineri, 7 august 2026, ora 10.

Temperatura maximă va fi de 38 de grade la Cluj-Napoca, joi, 6 august 2026, iar temepratura minimă va fi de 18 grade Celsius.

Cod galben de ploi și vânt puternic la Cluj

Totodată, meteorologii au emis un cod galben de ploi și vânt puternic în județul Cluj.

„În intervalul menționat, în nordul și centrul Moldovei, în Transilvania, Maramureș, Crișana, Banat, Oltenia, jumătatea de vest a Munteniei și în zona de munte vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50...70 km/h și pe arii restrânse de peste 80 km/h), averse torențiale, descărcări electrice și izolat grindină de mici dimensiuni (1...2 cm). În intervale scurte de timp (1...3 ore), cantitățile de apă vor fi de 15...20 l/mp, iar îndeosebi în zonele montane, pe arii restrânse de 30...50 l/mp”, a mai anunțat ANM.

Clujul, sub cod galben de ploi și vânt puternic | Foto: meteoromania.ro

Interval de valabilitate cod galben de ploi și vânt puternic la Cluj: 06 august 2026, între orele 12-21.

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