Canicula poate fi un avantaj pentru CFR Cluj în meciul tur cu Trosmo din Conference League? Antonio Folha: „Va fi o bătălie grea”.

Canicula ar putea fi un avantaj pentru CFR Cluj în meciul tur cu Trosmo, deoarece echipa din Norvegia este obișnuită să joace la temperaturi mult mai scăzute și ar putea fi compleșită de căldură.

Antrenor CFR Cluj, Antonio Folha: „„Va fi o bătălie grea cu Trosmo” | Foto: Captură video YouTube - CFR 1907 Official

CFR Cluj ar putea avea avantajul climatic în partida de acasă din turul trei preliminar Conference League împotriva norvegienilor de la Trosmo, dar antrenorul formației din Gruia a spus că și echipa sa va trebui să se adapteze la temperatura din țara adversarului.

Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Antonio Folha, a declarat, într-o conferință de presă premergătoare meciului cu Trosmo IL, că echipa din Norvegia are o formație periculoasă și se așteaptă la o „bătălie grea”, astăzi, 6 august 2026, în prima manșă a turului 3 preliminar al Conference League.

Antonio Folha: „Va fi o bătălie grea cu Trosmo”

„Va fi o bătălie grea. Pentru noi vor fi două meciuri foarte dificile cu Tromso. Obiectivul este calificarea și toți suntem conștienți că dacă vom reuși va fi foarte bine pentru club. De aceea trebuie să fim bine pregătiți pentru că vom întâlni o formație periculoasă, cu multă calitate”, a afirmat el.

CFR Cluj ar putea avea avantajul climatic în meciul de acasă cu Trosmo

Acesta a fost întrebat dacă crede că temperatura ridicată de la Cluj-Napoca ar putea să ăi copleșească pe cei de la Trosmo.

„Așa sper. Dar la meciul retur din Norvegia va fi mult mai frig decât aici. Va trebui să ne adaptăm”, a răspuns Folha.

El a mai spus că Tromso este o echipă foarte bună când are mingea, joacă foarte rapid și știe ce să facă pe teren.

„Evident că trebuie să fim pregătiți să îi opunem rezistență. Sper ca echipa noastră să fie la un nivel bun mâine seară”, a adăugat Antonio Folha.

Tehnicianul portughez va avea două absențe în meciul de joi seara: „Marian Huja și Viktor Kun nu sunt disponibili pentru acest meci. Dar avem jucători pentru a suplini aceste absențe”.

CFR Cluj întâlnește formația norvegiană Tromso IL, joi, 6 august 2026 de la ora 19.30, acasă, în primul meci din turul al treilea preliminar al Conference League.

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