Primăria Gilău și CTP Cluj-Napoca anunță că va vor fi asigurate curse de noapte pe linia metropolitană M51 (Cluj-Napoca – Gilău), cu ocazia festivalului UNTOLD

COMUNICAT

În atenția publicului călător

Primăria Gilău și CTP Cluj-Napoca informează publicul călător că în perioada 6 – 9 august, cu ocazia festivalului UNTOLD, vor fi asigurate curse de noapte pe linia metropolitană M51 (Cluj-Napoca – Gilău), în urma solicitărilor venite din partea locuitorilor către Primăria UAT Gilău.

Programul de circulație valabil în această perioadă poate fi consultat pe site-ul companiei www.ctpcj.ro și în aplicația de mobil Tranzy.

Compania de Transport Public