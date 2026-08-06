Neluțu Varga, ultimele noutăți despre situația lui Omrani: „Cam asta e!” | EXCLUSIV

Billel Omrani (33 de ani), atacant liber de contract, se pregătește în această perioadă cu echipa CFR-ului, echipă care l-a consacrat.

Billel Omrani se antrenează cu echipa CFR-ului / Foto: Sergiu CRĂCIUN, monitorulcj.ro

Atacantul algerian este fără echipă după despărțirea de Concordia Chiajna, echipă pentru care a evoluat în opt meciuri și a marcat două goluri în stagiunea trecută.

El a revenit la Cluj iar în aceste momente se pregătește cu prima echipă a CFR-ului, dar încă nu a ajuns la o înțelegere cu clubul.

Într-o intervenție în exclusivitate pentru monitorulcj.ro, Neluțu Varga, patronul echipei, a vorbit despre situația lui Omrani, jucător care a evoluat pentru ardeleni în perioada 2016-2022.

„Două săptămâni este în probă, încă e în probă, să vedem cum se comportă. Dacă e serios, îl ținem, dacă nu, îl lăsăm să plece, dar vom vedea zilele următoare.

I-am dat o șansă, vedem dacă îi dăm contract, cam asta e”, a spus Neluțu Varga, pentru monitorulcj.ro.

Omrani, pus pe liber de Chiajna din cauza kilogramelor!

Ultima oară sub contract cu Concordia Chiajna, echipă care a evoluat în play-out-ul Ligii a 2-a în ultima ediţie, Omrani a marcat de doar două ori în opt meciuri pentru ilfoveni, care au fost nemulţumiți atât de randamentul său din timpul meciurilor, cât şi de viaţa sa extrasportivă.

Potrivit Liga 2-Pro Sport, Omrani pierduse lupta cu kilogramele cât timp a fost sub contract cu Concordia. Deşi clubul îi impusese să ajungă la 90 de kilograme, el n-a putut avea mai puţin de 96, asta după ce se cântărea 99 de kilograme atunci când a semnat cu ilfovenii.

Astfel, conducerea din Chiajna a decis să nu prelungească contractul cu fotbalistul crescut de Marseille. Cea mai de succes perioadă din cariera lui Omrani a fost cât timp a jucat la CFR, alături de care a câştigat nu mai puţin de cinci titluri de campion şi două Supercupe.

S-a despărţit de vişinii în 2022, iar apoi cariera sa a suferit un declin major. A mai bifat experienţe pentru FCSB, Petrolul, Wisla, Poli Iaşi, Karditsa şi Concordia.

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