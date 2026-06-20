Strada Potaissa, transformată într-o grădină vie. Emil Boc: „Un oraș cu flori este un oraș cu suflet”.

„Piața de flori altfel”, una dintre cele mai îndrăgite inițiative urbane din Cluj-Napoca, a transformat strada Potaissa într-o grădină vie. „Orașele noastre nu trăiesc doar prin clădiri și infrastructură, ci prin oameni, vecinătate și prin momentele care ne aduc împreună”, spune primarul Emil Boc.

Strada Potaissa, transformată într-o grădină vie. Emil Boc: „Un oraș cu flori este un oraș cu suflet”.|Foto: Strada Potaissa - Facebook

„Piața de flori altfel”, un proiect inițiat de Asociația Daisler alături de comunitatea clujeană, a devenit deja o emblemă a Clujului, iar strada Potaissa s-a transformat într-un spațiu viu - o grădină urbană spectaculoasă, unde clujenii sunt așteptați cu flori, plante aromatice, workshop-uri, muzică și activități dedicate întregii familii.

Strada Potaissa, transformată într-o grădină vie. Emil Boc: „Un oraș cu flori este un oraș cu suflet”.|Sursa: Emil Boc - Facebook

„Timp de patru zile, una dintre cele mai pitorești străzi ale orașului se transformă într-o grădină vie, plină de culoare, parfum și bucurie”, a declarat primarul Emil Boc, care i-a invitat pe clujeni să participe la această sărbătoare a naturii și a comunității.

Strada Potaissa, transformată într-o grădină vie. Emil Boc: „Un oraș cu flori este un oraș cu suflet”.

Evenimentul „Piața de Flori Altfel”, organizat de Asociația Daisler și desfășurat în periaoda 19-22 iunie pe strada Potaissa din Cluj-Napoca, poate fi vizitat zilnic între orele 10:00 și 23:00, iar accesul publicului este gratuit.

„Clujul înflorește din nou!

Timp de patru zile, una dintre cele mai pitorești străzi ale orașului se transformă într-o grădină vie, plină de culoare, parfum și bucurie. Veți descoperi flori și plante deosebite, veți participa la ateliere creative, veți asculta muzică live și vă veți bucura de o atmosferă specială care ne amintește că frumusețea se află, de multe ori, în lucrurile simple”, a transmis primarul Emil Boc într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Potaissa, strada care inspiră Clujul|Foto: Strada Potaissa - Facebook

Edilul Clujului a arătat că orașele nu trăiesc doar prin clădiri și infrastructură, ci prin oameni, prin întâlniri, prin vecinătate și prin momentele care aduc oamenii împreună.

„Vă aștept să ne bucurăm împreună de această sărbătoare a naturii și a comunității. Să lăsăm pentru câteva clipe ritmul alert al vieții și să ne inspirăm din culorile și atmosfera acestui loc minunat, aici, la Piața de Flori Altfel.

Pentru că un oraș cu flori este, cu siguranță, un oraș cu suflet”, a adăugat primarul Emil Boc.

Potaissa, strada care inspiră Clujul

„Piața de flori altfel”, eveniment desfășurat pe strada Potaissa și ajuns la a zecea ediție, este mai mult decât o simplă piață de flori, fiind gândit ca un spațiu de întâlnire și relaxare pentru comunitate.

Timp de patru zile, în perioada 19 – 22 iunie, producătorii locali și florari participă cu o varietate impresionantă de plante și flori, ce transformă strada Potaissa într-una din cele mai pitorești zone din Cluj.

„Piața de flori altfel”, eveniment desfășurat pe strada Potaissa și ajuns la a zecea ediție, este mai mult decât o simplă piață de flori, fiind gândit ca un spațiu de întâlnire și relaxare pentru comunitate|Foto: Strada Potaissa - Facebook

Vizitatorii pot găsi de la trandafiri, dalii, mușcate și lavandă, până la plante aromatice, cactuși, suculente sau ardei ornamentali.

Astfel, în acest weekend, dar și luni, 22 iunie, sunt programate ateliere de horticultură urbană, workshop-uri de reciclare creativă și demonstrații de ikebana, arta japoneză a aranjamentelor florale.

Clujenii, invitați duminică la „Masa bunei vecinătăți”

Printre momentele speciale ale ediției din acest an se numără și tradiționala „Masă a Bunei Vecinătăți”, programată duminică, 21 iunie, de la ora 09:00.

În fiecare seară, atmosfera va fi completată de recitaluri și momente muzicale desfășurate la apus, transformând Strada Potaissa într-un adevărat festival urban al culorilor, parfumurilor și întâlnirilor dintre oameni.

Strada Potaissa - Piața de flori altfel este modalitatea prin care Asociația Daisler a decis să intervină creativ asupra unei zone din centrul municipiului Cluj-Napoca. În fiecare an, prin intervenții minimale dar de impact, strada se transformă într-un colț de creativitate și bună dispoziție.

Evenimentul este susținut financiar de Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca și de Consiliul Județean Cluj.

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