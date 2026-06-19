Programul „Piața de Flori Altfel” 2026. Patru zile de flori, ateliere și muzică pe Strada Potaissa din Cluj!

Una dintre cele mai îndrăgite inițiative urbane din Cluj-Napoca revine în acest weekend.

În perioada 19-22 iunie, Strada Potaissa se transformă într-o grădină urbană spectaculoasă. Foto: Asociația Daisler

În perioada 19-22 iunie, Strada Potaissa se transformă într-o grădină urbană spectaculoasă, unde clujenii sunt așteptați cu flori, plante aromatice, workshop-uri, muzică și activități dedicate întregii familii.

Evenimentul „Piața de Flori Altfel”, organizat de Asociația Daisler, va putea fi vizitat zilnic între orele 10:00 și 23:00, iar accesul publicului este gratuit.

Programul activităților de la „Piața de Flori Altfel” de pe Strada Potaissa. Ateliere, muzică și demonstrații timp de patru zile. | Foto: Asociația Daisler

Timp de patru zile, una dintre cele mai pitorești străzi din centrul Clujului va fi ocupată de producători locali și florari care vor aduce o varietate impresionantă de plante și flori. Vizitatorii vor putea găsi de la trandafiri, dalii, mușcate și lavandă, până la plante aromatice, cactuși, suculente sau ardei ornamentali.

Organizatorii spun că evenimentul este mai mult decât o simplă piață de flori, fiind gândit ca un spațiu de întâlnire și relaxare pentru comunitate.

Workshop-uri și demonstrații pentru toate vârstele

Pe parcursul celor patru zile sunt programate ateliere de horticultură urbană, workshop-uri de reciclare creativă și demonstrații de ikebana, arta japoneză a aranjamentelor florale.

Participanții vor putea afla mai multe despre îngrijirea plantelor, grădinărit urban și soluții sustenabile pentru amenajarea spațiilor verzi.

Masa Bunei Vecinătăți și concerte la apus

Printre momentele speciale ale ediției din acest an se numără și tradiționala „Masă a Bunei Vecinătăți”, programată duminică, 21 iunie, de la ora 09:00.

În fiecare seară, atmosfera va fi completată de recitaluri și momente muzicale desfășurate la apus, transformând Strada Potaissa într-un adevărat festival urban al culorilor, parfumurilor și întâlnirilor dintre oameni.

Evenimentul este susținut financiar de Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca și de Consiliul Județean Cluj.

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