Strada Potaissa se umple din nou de magie. Piața de flori altfel revine în 2026.

Strada Potaissa, eveniment organizat de Asociația Daisler, a ajuns la cea de-a 10-a ediție.

Strada Potaissa, evenimentul organizat de Asociația Daisler, a ajuns la cea de-a 10-a ediție | Foto: Asociația Daisler

O stradă cum alta nu mai e. Nu e o afirmație lipsită de sens, capătă însă o cu totul și cu totul altă dimensiune când ajungi în mijlocul pieței de flori altfel, evenimentul pe care Asociația Daisler îl organizează de 10 ani fără întrerupere pe strada Potaissa din Cluj-Napoca.

Între 19 și 22 iunie (de vineri până luni inclusiv, prima zi oficială de vacanță), clujenii și turiștii sunt invitați să evadeze din cotidian la umbra zidului medieval de pe strada Potaissa. 15 vendori de plante și flori din zonă îi așteaptă pe clujeni cu o ofertă extrem de diversificată: de la mentă cu aromă de ananas la busuioc genovez, de la ardei iute la microplante, de la eucalipt la lavandă, de la flori colorate de sezon la ghivece cu suculente.

Cimbrișor lămâie pe strada Potaissa | Foto: Asociația Daisler

Ateliere și workshop-uri

Totodată, în fiecare zi voluntarii centrului QUB (Asociația Scientifica) pregătesc diverse activități care îmbină știința în domeniul creșterii plantelor. Astfel, cei mici și cei mari sunt invitați la workshop-uri de confecționare hârtie reciclată cu semințe de plante, workshop-uri de irigație din soluții la îndemână, showcase de fitotoxicitate în care stagiul de germinare a semințelor va fi monitorizat în mai multe medii controlate și multe altele.

Asociația Clujul Sustenabil va fi prezentă în fiecare zi cu un workshop despre una dintre potențialele meserii ale viitorului, și anume horticultor urban.

Studenții Facultății de Arhitectură și Urbanism din cadrul UTCN lucrează chiar și în aceste zile la definitivarea mobilierului stradal care va fi folosit în premieră pe Potaissa, mobilier propus de studentele Alexandra Jecza și Andreea Sidor, câștigătoarele competiției europene de design pentru studenți organizate anul trecut, care au primit drept premiu o excursie cu toate cheltuielile plătite la Osaka World Expo 2025.

Competiția organizată anul trecut de Asociația Daisler a fost unică în palmaresul propriu dar și la nivel național, fiind singura competiție europeană dedicată studenților care a pus la bătaie un premiu atât de mare, având ca fundament un eveniment atât de mic.

Piața de flori altfel - Strada Potaissa | Foto: Asociația Daisler

Muzici și artiști

În fiecare după-amiază Piața de flori altfel se transformă grație artiștilor nelipsiti din programul propus de Asociația Daisler. Printre performerii cu care vă veți întâlni și reîntâlni cu această ocazie sunt Digitalove, David Todoran, Patricia Labou, Mano&Gregor, Colectivul Sandei și în premieră Los Spontanos cu al lor show de improvizație.

Programul muzical debutează în fiecare zi de la ora 17.00.

Va fi prezentă și Maria Surducan, ilustratoarea care realizează de patru ani layout-ul vizual pentru eveniment.

Masa bunei vecinătăți

Duminică, 21 iunie, în ultima zi de TIFF, clujenii sunt invitați să ia din nou micul dejun în stradă. De la 9 la 10 pe strada Potaissa ne vedem la Masa Bunei Vecinătăți, una dintre cele mai apreciate activități din cadrul evenimentului pentru că scoate vendorii din standuri și îi pune față în față cu publicul larg. Singura condiție de participare e să aduci ceva pregătit sau cumpărat de tine pe care să-l împarți cu ceilalți participanți.

De la cireșe proaspete, la diverse tarte, de la sosuri făcute pe loc și până la socată sau cold cuts, la Masa Bunei Vecinătăți găsești mereu ceva nou de încercat cu oameni care așteaptă să te cunoască. Trebuie doar să vii.

Strada Potaissa - Piața de flori altfel este modalitatea prin care Asociația Daisler a decis să intervină creativ asupra unei zone din centrul municipiului Cluj-Napoca. În fiecare an, prin intervenții minimale dar de impact, strada omonimă se transformă într-un colț de creativitate și bună dispoziție extrem de necesar și de greu de găsit în altă parte.

Programul este de vineri până luni de la 10 la 23 (cu excepția zilei de duminică, 21 iunie, când programul începe la ora 9 cu Masa Bunei Vecinătăți

Accesul a fost și va fi mereu gratuit.

Evenimentul Strada Potaissa este susținut financiar de Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca, Consiliul Județean Cluj.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: