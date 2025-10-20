Clujul investește 5 milioane de euro pentru primul Centru dedicat victimelor violenței domestice. Emil Boc: „Prin noul proiect oferim sprijin concret pentru persoanele vulnerabile”.

Primarul Emil Boc a semnat, luni, contractul de proiectare și execuție pentru construcția primului Centru pentru victimele violenței domestice la Cluj.

Cluj-Napoca investește 5 milioane de euro pentru construcția primului Centru dedicat victimelor violenței domestice

Cluj-Napoca investește 5 milioane de euro pentru construcția primului Centru pentru victimele violenței domestice.

„Astăzi am semnat contractul de proiectare și execuție pentru un nou adăpost pentru victimele violenței domestice din municipiul Cluj-Napoca.

Investim în siguranță și sprijin pentru cei vulnerabili”, a anunțat primarul Clujului Emil Boc prin intermediul unui mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Noul centru va fi alcătuit din două corpuri de clădire:

*Corp administrativ - cuprinde spații pentru consiliere socială, medicală și psihologică, birouri, bucătărie, sală de mese și zone de activități;

*Corp de cazare - 14 apartamente complet utilate, dotate cu grup sanitar, chicinetă și spații de depozitare, precum și un adăpost ALA, spălătorie și spațiu de depozitare la subsol.

Durata de realizare a investiției este de 24 de luni de la emiterea ordinului de începere, iar lucrările vor fi realizate asocierea câștigătoare a licitației formată din Marina Properties Construct SRL, în calitate de lider, Boemial Invest SRL, Artifex Engineering SRL și Maitec SRL.

Administrația localăă extinde astfel activitatea Centrului pentru Prevenirea și Combaterea Violenței în Familie (CPCVF) al Primăriei, funcțional din 2019, unde sunt oferite servicii gratuite de consiliere socială, psihologică și juridică pentru victimele violenței domestice.

„Prin noul proiect oferim sprijin concret pentru persoanele vulnerabile, parte a direcției pe care continuăm să o urmăm la Cluj-Napoca: nimeni să nu fie uitat și nimeni abandonat!”, a adăugat primarul Emil Boc, care a mulțumit viceprimarului Olah Emese pentru sprijinul administrativ acordat realizării acestui proiect.

În paralel, Primăria Cluj-Napoca, prin Direcția de Asistență Socială și Medicalp (DASM), derulează programe locale și proiecte cu finanțare europeană dedicate protecției persoanelor vulnerabile, sprijinului femeilor aflate în situații dificile și combaterii violenței domestice.

Spre exemplu, prin Programul de ajutor pentru plata chiriei sunt sprijinite victimele violenței domestice în procesul de reintegrare socială.

