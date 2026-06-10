Simona Halep a aterizat la Cluj

Simona Halep a aterizat la Cluj-Napoca miercuri, 10 iunie 2026.

Simona Halep a aterizat pe Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj, miercuri, 10 iunie 2026 | Foto: Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj

În această dimineață, miercuri, 10 iunie 2026, Simona Halep a aterizat pe Aeroportul Internațional „Avram Iancu” din Cluj-Napoca.

Simona Halep, retragere la Cluj

Fostul număr 1 mondial în circuitul WTA va avea evenimentul de retragere din tenis la Cluj-Napoca, în BTarena, sâmbătă, 13 iunie 2026, de la ora 17.00.

Simona Halep, simbol al perseverenței și al performanței, își va disputa meciul de retragere într-un spectacol memorabil, în BTarena din Cluj-Napoca, în cadrul Sports Festival 2026.

Publicul va trăi alături de Simona o seară încărcată de emoție, recunoștință și inspirație, într-un eveniment care va aduce în același loc mari nume ale tenisului mondial, momente surpriză și o atmosferă de neuitat.

Pentru seara dedicată carierei Simonei Halep au fost anunțați Elina Svitolina, Gaël Monfils, Andrei Pavel și Darren Cahill.

Reamintim că Simona Halep și-a anunțat oficial retragerea din cariera competițională în cadrul Transylvania Open 2025, la Cluj-Napoca. Decizia a fost comunicată pe terenul central, la finalul meciului de simplu cu italianca Lucia Bronzetti, partida a fost disputată în 4 februarie 2025.

Simona Halep este dublă câștigătoare de grand slam. Românca a câștigat Roland Garros în 2018 și Wimbledon în 2019.

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