Doi controlori de la CTP Cluj ÎNCALCĂ legea care INTERZICE FUMATUL în stațiile de autobuz. „Vor fi pedepsiți.” FOTO

Doi controlori de la Compania de Transport Public au fost surpinși, miercuri seara, în timp ce fumau într-o stație de transport public din Cluj-Napoca, lucru INTERZIS chiar de astăzi, 13 august 2025.

Doi controlori de la Compania de Transport Public (CTP) Cluj-Napoca au fost surprinși, miercuri seara, în stația „Observatorului Nord” în timp ce fumau, deși acest lucru a fost interzis de administrația locală chiar de astăzi, 13 august 2025.

În imagini se poate observa cum cei doi încalcă legea și fumează chiar în stația de autobuz. Mai mult, semnul cu „FUMATUL INTERZIS” poziționat chiar în spatele acestora, într-un loc vizibil.

Scuza cu „nu am știut că nu este voie” e scoasă din calcul deoarece directorul CTP, Liviu Neag a declarat pentru monitorulcj.ro că toți angajații companiei au fost informați cu privire la acesta interdicție.

Director CTP Cluj: „Vor fi pedepsiți”

„Vor fi pedepsiți în mod sigur. Ei trebuie să respecte în primul rând interdicția. Până la urmă e Hotărâre de Consiliul Local, iar noi ca operator de transport trebuie să respectăm asta fără doar și poate. Vom verifica exact cine a fost. Vor fi chemați să răspundă. Am comunicat această interdicție tuturor angajaților noștri. Toată lumea știe de interzicerea fumatului în stațiile de transport. Regula este în felul următor: se face o cercetare administrativă, după care vom lua măsurile care se impun”, ne-a declarat Liviu Neag.

Am luat legătura și cu reprezentanții Primăriei Cluj-Napoca pentru un punct de vedere.

„Deocamdată vom avertiza oamenii pe care-i vedem că fumează în locurile neamenajate, stații sau parcuri, pentru că dorim să conștientizeze faptul că această inițiativă este despre respect și despre sănătatea fiecăruia dintre noi”, au transmis reprezentanții Primăriei Cluj-Napoca la solicitarea monitorulcj.ro.

Fumatul este INTERZIS în spațiile publice din Cluj-Napoca

Oficial, de miercuri, 13 august, fumatul este interzis în spațiile publice din Cluj-Napoca. „Această inițiativă este despre respect și despre sănătatea fiecăruia dintre noi”, spune primarul Emil Boc. Legea a fost anunțată cu luni de zile înainte și se cunoște că va urma să intre în vigoare.

Boc: De astăzi Clujul respiră mai curat

Anunțul a fost făcut, miercuri, de primarul Clujului, Emil Boc, prin intermediul unui mesaj publicat pe pagina sa de Facebook.

„Clujul respiră mai curat! De astăzi fumatul este interzis în stațiile de transport în comun, în parcurile și în bazele sportive din oraș!”, a anunțat Emil Boc în mesajul citat.

„Intră în vigoare hotărârea Consiliului Local prin care se interzice fumatul în parcuri, în baze sportive și în stații de transport în comun. Nu este doar o simplă regulă, ci este un pas important pentru sănătatea fiecăruia dintre noi și pentru protecția mediului.

Amenzi pentru cei care nu respectă noile reglementări

Totuși, atât în parcuri cât și în bazele sportive vor fi amenajate locuri speciale destinate celor care fumează.

Cei care nu vor respecta legea, vor fi primi o amendă între 100 la 500 lei.

Nu doar fumătorii sunt vizați de noile măsuri, ci și cei care folosesc țigări electronice sau mijloace alternative de fumat, precum produse din tutun încălzit.

Din martie 2016, fumatul a fost interzis în spațiile publice închise din România, precum baruri și restaurante, în urma inițiativei legislative promovate de deputatul clujean Aurelia Cristea.

