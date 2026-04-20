Premieră națională, la Cluj: reguli stricte pentru trotinetele electrice de închiriat. Limitări de viteză în zona școlilor și verificări suplimentare pentru creșterea siguranței.

La Cluj-Napoca vor fi introduse, în premieră națională, reguli stricte pentru trotinetele electrice de închiriat. „Am luat această decizie pentru că vrem să creștem siguranța în spațiul public — pentru pietoni, în special pentru copii, dar și pentru cei care folosesc trotinetele”, spune viceprimarul Dan Tarcea.

În municipiul Cluj-Napoca vor fi aplicate reguli noi pentru utilizarea trotinetelor electrice de închiriat. Măsurile, care vor fi implementate în premieră națională, au fost stabilite în urma discuțiilor cu operatorii din domeniu și beneficiază de susținerea Poliției.

„Nu o să mai poți merge oricum cu trotinetele de închiriat. Am avut discuții directe cu operatorii de trotinete și am cerut reguli mai clare”, anunță viceprimarul Clujului, Dan Ștefan Tarcea, printr-un mesaj video publicat pe pagina de Facebook.

Asigurarea devine obligatorie pentru trotinetele și bicicletele electrice

Noile măsuri, care sunt susținute de Poliție, se vor aplica pentru prima dată în România, la Cluj-Napoca.

„Intri cu trotineta într-un parc sau în zonele clar delimitate, din aplicație viteza este redusă automat. Practic, nu mai poți continua deplasarea”, a explicat Dan Tarcea.

În zona școlilor, limita scade de la 25 km/h la 10 km/h. De asemenea, pe parcursul nopții, viteza va fi limitată.

În paralel, vor fi derulate campanii de informare dedicate utilizatorilor, inclusiv în școli.

Implementarea acestor măsuri este prevăzută până la sfârșitul lunii iunie.

„Am luat această decizie pentru că vrem să creștem siguranța în spațiul public — pentru pietoni, în special pentru copii, dar și pentru cei care folosesc trotinetele. Este un pas necesar pentru a introduce reguli clare și un control mai eficient al modului de utilizare”, adaugă viceprimarul Dan Tarcea.

Astfel, noile reguli includ:

*oprirea automată a trotinetelor în parcuri și în zone clar delimitate;

*reducerea vitezei la 10 km/h în zona școlilor;

*limitarea vitezei la 20 km/h pe timpul nopții;

*introducerea unor verificări suplimentare în aplicație, pentru creșterea siguranței.

