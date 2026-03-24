Lucrări tot mai aproape de final la Bazinul Olimpic „David Popovici” din Borhanci. Stadiul a trecut de 75%.

Lucrările au trecut de 75% la viitorul Bazin Olimpic „David Povici” din Borhanci, unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură sportivă din Cluj-Napoca.

Anunțul a fost făcut de viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea.

„Lucrările la bazinul de înot din Borhanci avansează într-un ritm susținut, proiectul depășind deja pragul de 75% execuție”, a anunțat Dan Tarcea, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Viceprimar Dan Tarcea: „Continuă dezvoltarea din Borhanci”

Conform viceprimarului, complexul va include șase bazine:

un bazin olimpic

un bazin pentru sărituri

un bazin pentru începători

mai multe zone de relaxare (jacuzzi)

tribune cu o capacitate de aproximativ 1.000 de locuri

„Structura clădirii este realizată, fațadele sunt în mare parte montate, iar la interior se lucrează la instalații și finisaje, ceea ce conturează tot mai clar dimensiunea și funcționalitatea acestui obiectiv. În paralel, continuă dezvoltarea infrastructurii din zona Borhanci – rețele, acces și utilități – necesare pentru integrarea completă a bazinului în HUB-ul educațional și sportiv al cartierului.

Prin dimensiune și funcționalitate, bazinul din Borhanci se conturează ca unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură sportivă din Cluj-Napoca”, a mai precizat Dan Tarcea.

Antrenor digital la Bazinul Olimpic

Complexul de natație va dispune de un element inovator: bazinul va avea și un antrenor digital, un sistem de tip robotizat ce le va permite sportivilor să își urmărească performanțele.

„Robotul le va permite sportivilor să se antreneze, în sensul că dacă vrei să faci în câteva secunde bazinul, îți arată cu ce viteză trebuie să înoți. Astfel, dimensiunea inovativă și digitală va fi utilizată și la antrenamente”, a explicat Emil Boc acum câteva zile.

Bazin olimpic de înot - 22 de milioane de euro

Contractul pentru realizarea bazinului de înot din Borhanci a fost semnat în martie 2023 cu asocierea MBS Group S.R.L. (lider), ASA CONS România S.R.L. (asociat), POLIART S.R.L. (asociat).

Noul bazin de înot face parte dintr-un proiect mai mare al Primăriei Cluj-Napoca pentru realizarea unui HUB educațional, care include creșă, grădiniță, școală gimnazială, liceu, o zonă de pădure-parc, bază sportivă și străzile aferente.

