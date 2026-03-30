Marcajele rutiere din Cluj-Napoca, refăcute. Viceprimar Dan Tarcea: „Sunt un risc dacă rămân șterse”.

Vizibilitatea marcajelor rutiere este foarte importantă pentru siguranța în trafic, tocmai de aceea, Primăria a demarat refacerea acestora în Cluj-Napoca.

A început refacerea marcajelor rutiere din Cluj-Napoca | Foto: Facebook, Dan Ștefan Tarcea

Marcajele rutiere din Cluj-Napoca intră în proces de refacere, odată cu încălzirea vremii.

Anunțul a fost făcut astăzi, luni, 30 martie 2026, de viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea.

„Marcajele șterse nu sunt un detaliu. Sunt un risc! Dacă nu vezi clar trecerea de pietoni, reacția ta întârzie, iar în trafic, o secundă poate face diferența. Tocmai de aceea am început intervențiile de refacere a marcajelor rutiere în mai multe din Cluj-Napoca, după perioada rece în care astfel de lucrări nu pot fi realizate în condiții eficiente”, a spus Dan Tarcea, într-un clip video publicat pe pagina sa de Facebook.

Pentru ca marcajele să fie durabile și să reziste în timp, este necesară o temperatură de minimum 6 grade, iar în această perioadă condițiile meteo permit reluarea intervențiilor.

Lucrările se desfășoară simultan în mai multe zone din oraș, cu accent pe zonele intens circulate precum:

Bulevardul Eroilor

Piața Avram Iancu și intersecțiile din jur

Piața Cipariu

strada Posada

str. Milton Lehrer

str. Vânătorului

str. Vântului

intersecția străzilor Cloșca - Horea

pe trecerile de pietoni, unde vizibilitatea este esențială pentru siguranța rutieră

Sunt refăcute atât marcajele longitudinale, cât și cele de orientare și trecerile de pietoni, inclusiv prin utilizarea unor materiale speciale, care asigură o vizibilitate mai bună atât ziua, cât și pe timpul nopții.

Lucrările sunt realizate în special seara și noaptea, pentru a reduce impactul asupra traficului și vor continua etapizat în toate cartierele orașului.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: