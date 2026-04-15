Emil Boc, mesaj pentru elevii de la Olimpiada de Limba și literatura română în Cluj: „Sunteți deja învingători”

Emil Boc le-a spus elevilor care participă la Olimpiada de Limba și literatura română în Cluj, că deja au demonstrat că sunt cei mai buni.

Cluj-Napoca este gazda etapei naționale a Olimpiadei de Limba și Literatura Română pentru elevii claselor V-VIII, eveniment de excelență în educație.

„Le urez bun-venit tuturor participanților la Cluj-Napoca, un oraș universitar și cultural de referință, care pune în mod constant accent pe educație, performanță și formarea noilor generații. Alegerea acestui domeniu nobil presupune nu doar talent, ci și responsabilitate: aceea de a cunoaște, de a promova și de a proteja limba română. Vreau să vă felicit pe voi, dragi tineri, pentru că deja sunteți învingători. Ajunși deja la faza națională ați demonstrat că sunteți cei mei buni. Ați luat un start excepțional în viață și să continuați acest drum al echilibrului.

Într-o Europă unită, diversitatea lingvistică este una dintre cele mai mari bogății. Totodată, Europa reprezintă o șansă importantă de unitate, stabilitate și colaborare între state, un cadru în care dialogul și cooperarea contribuie la prosperitate și echilibru. Așa cum într-un concert fiecare instrument contribuie la armonie, fiecare națiune își aduce aportul prin limba și identitatea sa culturală, construind împreună un spațiu comun al dialogului și al echilibrului”, a spus Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, la deschiderea oficială a Olimpiadei Naționale Limba și Literatura Română.

Potrivit edilului, limba română, limbă de origine latină cu o istorie de peste două milenii, reprezintă un element fundamental al identității noastre culturale și este parte din patrimoniul european. Păstrarea și cultivarea acesteia sunt esențiale pentru continuitatea și afirmarea valorilor noastre. În acest context, rolul tinerilor este esențial în transmiterea mai departe a acestui patrimoniu cultural și lingvistic.

„Felicit toți participanții pentru performanța de a fi ajuns la această etapă națională și le urez mult succes în continuare, inspirație și încredere în propriile forțe”, a mai spus Emil Boc.

În perioada 14-18 aprilie, Clujul găzduiește desfășurarea etapei naționale a Olimpiadei de Limba și literatura română, competiție ce reunește sute de elevi de gimnaziu din toate județele țării. Județul Cluj este reprezentat de 13 elevi.

Evenimentul este organizat de Ministerul Educației și Cercetării prin Inspectoratul Școlar Județean Cluj, în parteneriat cu Universitatea „Babeș-Bolyai” și Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” și reunește 280 de elevi din întreaga țară, alături de profesori, evaluatori și reprezentanți ai instituțiilor organizatoare.

