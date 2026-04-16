Primăria Cluj-Napoca vrea să cumpere Hotelul Continental. Emil Boc: „Trebuie să rămână o clădire publică!”

Primăria Cluj-Napoca ia în calcul achiziționarea fostului Hotel Continental, una dintre clădirile emblematice din centrul orașului, folosind excedentul bugetar.

Clădirea fostului Hotel Continental din centrul Clujului, vizată de Primărie pentru a fi cumpărată și păstrată în patrimoniul public

Primăria Cluj-Napoca analizează posibilitatea de a cumpăra fostul Hotel Continental, o clădire-simbol din centrul orașului, folosind fonduri din excedentul bugetar. Intenția a fost anunțată de primarul Emil Boc în cadrul dezbaterii publice pe marginea bugetului local pentru anul 2026, unde edilul a subliniat importanța păstrării imobilului în patrimoniul public. Edilul a subliniat că imobilul de pe strada Napoca trebuie să rămână în proprietatea publică și a transmis că administrația locală este pregătită să își exercite dreptul de preemțiune, în cazul în care clădirea va fi scoasă la vânzare.

„Această clădire este și trebuie să rămână publică. Cât voi fi primar, voi folosi toate mijloacele legale pentru ca acest lucru să se întâmple. Este o clădire fanion a orașului”, a declarat Emil Boc. Primarul a explicat că existența unui excedent bugetar permite municipalității să intervină în astfel de situații și să achiziționeze clădiri considerate importante pentru patrimoniul orașului. „Dacă nu ai bani, poți să ai doar opinii. Când ai excedent bugetar, poți să acționezi. Nu putem cumpăra toate clădirile din Cluj, dar pe cele fanion, da”, a adăugat edilul.

Aproape 25 de milioane de euro, prevăzuți în buget pentru achiziții de imobile

În proiectul de buget pentru 2026, Primăria Cluj-Napoca a alocat suma de 122 de milioane de lei (aproximativ 25 de milioane de euro) pentru achiziții de imobile, în baza Legii 422/2001 privind monumentele istorice. Fondurile pot fi utilizate pentru cumpărarea unor clădiri de patrimoniu, dar și pentru exproprieri sau achiziția de locuințe sociale.

Suma este apropiată de valoarea estimată pentru Hotelul Continental, vehiculată în spațiul public, ceea ce indică o intenție clară a administrației de a interveni în cazul în care imobilul va intra pe piață.

Hotelul Continental nu a fost încă scos la vânzare

În prezent, clădirea nu a fost scoasă la licitație, întrucât nu a fost finalizată expertiza de evaluare. Procedura a fost întârziată inclusiv de schimbarea judecătorului din dosarul de faliment al societății Napocamin, care deține imobilul.

Potrivit informațiilor prezentate, expertul desemnat nu a finalizat încă raportul de evaluare, iar chiar și după finalizarea acestuia există posibilitatea contestării în instanță. În aceste condiții, licitația pentru valorificarea clădirii ar putea avea loc abia în toamna acestui an.

Istoria unei clădiri lăsate în degradare

Hotelul Continental, o clădire simbol din centrul Clujului, a fost vândut în 2004 către o firmă din Alba Iulia, însă nu a mai beneficiat de investiții ulterioare, intrând treptat într-un proces avansat de degradare.

Ulterior, în 2013, imobilul a fost cumpărat de societatea Napocamin, controlată de omul de afaceri Ioan Bene, pentru suma de cinci milioane de euro. Achiziția a fost realizată printr-un credit bancar, garantat cu ipotecă pe clădire.

În timp, firma nu și-a mai putut achita obligațiile financiare și a intrat în insolvență, iar ulterior în faliment. Creanța a fost cesionată și ulterior vândută, iar în prezent procedura de valorificare a activelor este în curs.

Statul și autoritățile locale au drept de preemțiune

În contextul vânzării, legislația privind monumentele istorice oferă autorităților publice drept de preemțiune. Astfel, Ministerul Culturii, Consiliul Județean Cluj sau Primăria Cluj-Napoca pot interveni pentru a cumpăra imobilul înaintea altor potențiali investitori.

Primăria Cluj-Napoca transmite că este pregătită să facă acest pas, în cazul în care procedura de vânzare va fi demarată, cu scopul de a păstra clădirea în circuit public și de a-i reda funcționalitatea.

O decizie cu miză simbolică pentru oraș

Intenția administrației de a cumpăra Hotelul Continental vine în contextul în care clădirea este considerată un reper istoric și arhitectural al Clujului. După ani de degradare și incertitudine juridică, viitorul imobilului ar putea fi decis în perioada următoare. Rămâne de văzut dacă Primăria va reuși să își exercite dreptul de preemțiune și să transforme această intenție într-o investiție concretă.

CITEȘTE ȘI: