1,3 mil. lei pentru zboruri mai sigure la Aeroportul Internațional Cluj. Alin Tișe: „Continuă investițiile în creșterea securității”.

Zborurile vor fi și mai sigure pentru pasagerii Aeroportului Internațional Cluj deoarece va fi achiziționat un punct de comandă mobil, în valoare de aproximativ 1,3 milioane de lei.

Zboruri mai sigure pentru pasagerii Aeroportului Internațional „Avram Iancu" Cluj. Se achiziționează un punct de comandă mobil, cu o valoare estimată de circa 1,3 milioane de lei.

Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj a inițiat procedura de licitație în vederea achiziționării unui punct de comandă mobil, o autospecială ultradotată care permite coordonarea operațiunilor aeroportuare direct de pe teren, în cazul apariției unei situații de urgență sau de criză.

„Continuă investițiile în creșterea siguranței pasagerilor și a securității în perimetrul obiectivului aflat în proprietatea Consiliului Județean. Pe lângă achiziția unei aeronave de test, destinate derulării de programe de instruire pentru personalul aeroportului, această autospecială ultradotată și performantă va permite luarea de decizii rapide de securitate, la fața locului, fără a mai depinde de indicațiile turnului de control sau ale personalului administrativ”, a spus președintele CJ Cluj, Alin Tișe, citat într-un comunicat al forului județean.

Potrivit președintelui Consiliului Județean Cluj, într-un aeroport cu un trafic în continuă creștere, un astfel de punct de comandă mobil înseamnă:

o reacție mai rapidă în cazul unor incidente nedorite

o coordonare mai eficientă a echipelor de intervenție

o gestionare mai bună a operațiunilor derulate pe pistă și platformele de îmbarcare și staționare

Punctul de comandă mobil ce urmează a fi achiziționat de Aeroportul „Avram Iancu” va beneficia de:

sisteme de comunicații

monitorizare și coordonare diverse

stații radio fixe și mobile TETRA

turn telescopic de iluminat

sistem video de supraveghere

sistem de aeronavă fără pilot (UAS)

stație meteo digitalizată, etc.

Autospeciala va permite intervenții mai rapide și mai bine coordonate în cazul oricărui incident, de la aterizări de urgență până la gestionarea unui incendiu sau a unei intervenții apărute în condiții meteo dificile.

„Valoarea estimată a contractului de achiziție este de 1.351.500 de lei, fără TVA, operatorii economici interesați putând depune ofertele până în data de 28 aprilie 2026, ora 15.00”, a mai transmis CJ Cluj.

