Cursa de rățuște, eveniment caritabil de Ziua Copilului - 1 iunie 2026. Emil Boc: „Să nu uităm de cei aflați în nevoie”.

Cursa caritabilă a rățuștelor va avea loc la Cluj-Napoca, luni, 1 iunie 2026 - Ziua Copilului.

Cursa rățuștelor, eveniment caritabil de Ziua Copilului - 1 iunie 2026 | Foto: Captură de ecran Facebook, Emil Boc

De Ziua Copilului - 1 iunie 2026, Clujul are ocazia să arate încă o dată ce înseamnă o comunitate cu suflet.

Emil Boc: „Curs de rățuște este o lecție de solidaritate”

„Cursa caritabilă de rățuște nu este doar un eveniment plin de culoare și bucurie. Este o lecție despre solidaritate. Despre faptul că putem să ne distrăm, dar și să schimbăm vieți înspre bine”, a spus Emil Boc, potrivit unui clip video publicat pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, fiecare rățușcă „adoptată” contribuie la dotarea Centrului Îngrijiri Paliative Pediatrice „Sf. Hristofor” din satul Sânnicoară, comuna Apahida, județul Cluj.

Emil Boc: „Să nu uităm de cei aflați în nevoie”

„Pe 1 iunie vă invit la Cursa de Rățuște Cluj-Napoca, în zona plajei din Grigorescu, pentru una dintre cele mai frumoase curse pe care le poate câștiga comunitatea noastră. Adoptați o rățușcă. Pentru câteva minute vom redeveni și noi copii. Vom urmări cursa de pe apă. Vom deveni sprijin pentru copiii care au cea mai mare nevoie de noi. Fiecare rățușcă adoptată înseamnă un mesaj simplu din partea noastră: nu sunteți singuri. Sunt momente în care cea mai importantă performanță este să fim oameni. Haideți să umplem râul cu rățuște, iar inimile cu speranțe. Să fim o zână bună pentru cei care au nevoie de noi. Să nu uităm de cei aflați în nevoie”, a mai spus Emil Boc.

Rățuștele pot fi adoptate online, pe cluj.cursaderatuste.ro.

Activitățile pentru copii, părinți, bunici și prieteni încep de la ora 11.00, iar cursa propriu-zisă pornește la ora 12.30, pe Someș, startul fiind la Podul Rozelor.

Program

10.00 - Deschiderea standurilor

10.00 - Deschiderea Duckland

11.00 - Moment artistic susținut de Genesis Dance Studio

12.00 - Flashmob Genesis Dance Studio

12.15 - Curs Sponsorilor

12.30 - Cursa de Rățuște

17.00 - Închiderea Duckland

Edilul a mai adăugat că toate rățuștele lansate pe apă vor fi strânse la final de organizatori și voluntari.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: