Clujenii, chemați la dezbaterea publică pe tema bugetului pentru 2026: Clujul mizează pe fonduri de peste 835 de milioane de euro

Primăria organizează o dezbatere publică pe tema proiectului de buget al municipiului Cluj-Napoca pentru anul 2026. Evenimentul se va desfășura joi, 16 aprilie, de la ora 17.00, inclusiv în format online.

Primăria Cluj-Napoca organizează dezbaterea publică având ca temă proiectul de buget al municipiului Cluj-Napoca pentru anul 2026.

Dezbaterea va avea loc joi, 16 aprilie 2026, ora 17.00 și se va desfășura în sistem hibrid: fizic – în Sala de Sticlă a Primăriei Cluj-Napoca – str. Moților nr. 3 și online.

Persoanele care doresc să ia cuvântul în cadrul dezbaterii (din online) pot completa cererea pe website-ul Primăriei, până înainte cu minimum 4 ore de ora stabilită pentru începerea ședinței, urmând ca linkul de conectare să fie transmis pe adresa de e-mail indicată.

Proiectul de buget al municipiului Cluj-Napoca pentru anul 2026 se află în consultare publică și poate fi consultat pe website-ul Primăriei.

Cluj-Napoca: buget de 835 milioane de euro în 2026

În 2026, municipiul Cluj-Napoca are un buget de 4.260.554.727 miliarde de lei, echivalentul a 835.402.889 milioane de euro.

Anul trecut, bugetul propus a fost de 997 de milioane de euro.

Proiectul de buget pentru acest an a fost prezentat de primarul Emil Boc în ședința Consiliului local de miercuri, 8 aprilie 2026.

„Prioritatea o constituie finalizarea proiectelor de investiții care sunt în fază avansată și care pot fi terminate în 2026. Alocăm toate resursele necesare în acest sens. Chiar dacă bugetului anului 2026 este mai mic decât în 2025, vom menține cel puțin la același nivel alocările pentru cultură, sănătate/spitale, sport, culte”, a spus primarul Emil Boc.

