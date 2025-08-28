Strada Hameiului din Mănăștur, modernizată cu peste 8 milioane de lei. Viceprimarul Dan Tarcea: „Gata cu praful și cu noroiul.”

Strada Hameiului din cartierul Mănăstur din Cluj-Napoca a intrat în proces de modernizare, iar lucrările costă peste 8 milioane de lei.

Strada Hameiului din Cluj-Napoca a intrat în proces de modernizare | Foto: Facebook, Dan Ștefan Tarcea

Dan Tarcea, viceprimarul municipiului Cluj-Napoca a făcut o vizită în teren pe strada Hameiului din Mănăștur, care va fi modernizată.

„Modernizăm acestă stradă. După finalizarea lucrărilor, gata cu praful, gata cu noroiul. Aici vom realiza lucrări de consolidare în prima parte a străzii. Această stradă are nevoie de asta. Vom îngropa toate cablurile. Ajustăm toate rețelele de utilități, astfel încât ele să fie perfect funcționale. Vom asfalta strada. Facem trotuare sigure pentru pietoni și, de asemenea, vom schimba iluminatul public de pe această stradă. Așa cum am promis, modernizăm fiecare stradă a Clujului din fiecare cartier, a transmis Dan Tarcea, într-un clip video postat pe pagina sa de Facebook.

Strada Hameiului din Cluj-Napoca, modernizată cu peste 8 milioane de lei

Strada Hameiului are o lungime de peste 400 metri, iar investiția pentru modernizare are un termen estimat de 8 luni pentru implementare, din care patru luni au fost pentru proiectare și alte patru luni pentru execuția lucrărilor.

Finanțarea proiectului, estimat la 8,6 milioane de lei (inclusiv TVA), este asigurată din bugetul local și alte surse constituite conform legii.

Modernizarea străzii Hameiului din cartierul Mănăștur va oferi o mai bună fluidizare a circulației auto, vor fi înființate trotuare și marcaje și indicatoare de circulație, apecte ce vor conduce la creșterea gradului de confort pentru utilizatorii din zonă, precum și la îmbunătățirea mediului înconjurător.

Străzile din Cluj, modernizate în 2025

În 2025, la capitolul modernizare străzi, administrația locală a prevăzut fonduri în valoare de 110 milioane de lei.

Astfel, un număr de 23 de străzi din municipiul Cluj-Napoca vor intra în proces de modernizare în acest an:

Rubinului

Piezișă

G. Liviu Munteanu

Viile Dâmbul Rotund

Haller Karoly

Arțarului

Hameiului

Alexandru Davila

Donici

Septimiu Severus

Ciucea

Lipova

Silvaniei

Radu Tudoran

G. V. Bibescu

Pomet

Barc I

Zona Piața 14 Iulie: cu străzile Sigismund Toduță, Traian Grozăvescu

George Enescu

Vânătorului (consolidări)

Uliului (consolidări)

