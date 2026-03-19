Se extinde rețeaua de canalizare pe strada Pomet din Cluj-Napoca. Vezi stadiul lucrărilor.

Consiliul Județean Cluj, prin Compania de Apă „Someș”, extinde rețeaua de canalizare de pe strada Pomet din municipiul Cluj-Napoca.

Se extinde rețeaua de canalizare pe strada Pometului din Cluj-Napoca | Foto: Consiliul Județean Cluj

Compania de Apă „Someș”, societate în cadrul căreia Consiliul Județean Cluj este acționar majoritar, continuă lucrările de extindere a rețelelor de apă și canalizare din municipiul Cluj-Napoca.

„În acest moment sunt în plină execuție lucrările de extindere a rețelei de canalizare de pe strada Pomet din Cluj-Napoca, pe o lungime de 1,2 kilometri”, a anunțat CJ Cluj, joi, 19 martie 2026.

„Lucrările pe strada Pomet sunt în plină derulare, progresul fizic cumulat depășind 80%. E o nouă investiție finanțată din bani europeni care va contribui la creșterea calității vieții locuitorilor de pe această stradă precum și la protecția mediului înconjurător și a sănătății publice”, a precizat președinte CJ Cluj, Alin Tișe, citat în comunicatul forului județean.

De asemenea, în cadrul acestei investiții au mai fost deja realizate pe strada Pomet lucrări de extindere a rețelei de distribuție a apei pe o lungime de 200 de metri, urmând să fie construită și o nouă stație de pompare a apei.

Lucrările sunt parte a contractului „CL 3.1 - Extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în municipiul Cluj-Napoca”, derulat cu finanțare europeană prin Programul de Dezvoltare Durabilă – PDD.

