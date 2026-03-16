Parcarea ilegală costă mai scump, la Cluj. Se majorează tarifele pentru ridicarea mașinilor.

Șoferii vor scoate mai mulți bani pentru recuperarea mașinilor parcate ilegal. Nici firmele care închiriază trotinete nu scapă ieftin.

Șoferii indisciplinați care parchează neregulamentar vor scoate mai mulți bani din buzunar. De altfel și trotinetele abandonate pe domeniul public, care vor fi ridicate de Regia Autonomă a Domeniului Public, vor putea fi recuperate după achitarea unor tarife mai mari.

Ultima actualizare a tarifelor a fost efectuată în aprilie 2025.

Șoferii vor scoate mai mulți bani pentru recuperarea mașinilor parcate ilegal. Nici firmele care închiriază trotinete nu scapă ieftin.

Modificarea cotelor de TVA, operată de Guvernul Bolojan în august 2025 și creșterea inflației sunt printre cauzele ce determină majorarea tarifelor pentru ridicarea și transportul mașinilor parcate ilegal, precum și a trotinetelor abandonate.

Astfel, la solicitarea Domeniului Public SA (fosta RADP – Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj), Consiliul Local va dezbate spre aprobare noile tarife.

De menționat că actualizarea tarifelor și taxelor pentru ridicarea, transportul și depozitarea vehiculelor staționate neregulamentar și a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri ale municipiului Cluj-Napoca și a trotinetelor electrice staționate neregulamentar a fost deja aprobată de Comisia de prețuri și tarife.

Pentru ridicarea și transportul masinilor parcate neregulamentar terifele se majorează de la 396,11 lei + TVA (ridicare) și 272,21 lei + TVA (tranport) la peste 430 de lei pentru ridicare, respectiv peste 295 lei pentru transport, la care se adaugă taxa pentru depozitare.

În mod similar, tarifele vor fi majorate și în cazul trotineteloe electrice abandonate:

Doar în anul 2024, au fost ridicate peste 2.500 de trotinete abandonate sau parcate ilegal. De asemenea, peste 4.200 de masini stationate neregulamentar au fost ridicate.

Proiectul va fi supus votului Consiliului Local în ședința de vineri, 20 martie.

