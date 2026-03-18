Emil Boc, după accidentul mortal din fața Primăriei Cluj-Napoca: „Am «țipat» pentru radare fixe, pe banii noștri”

Primarul Emil Boc a vorbit despre accidentul mortal din centru Clujului, petrecut de luni, 16 martie 2026 și a spus cum ar putea fi evitate astfel de tragedii.

Foto: monitorulcj.ro / ISU Cluj WhatsApp

Edilul a spus că tragicul accidentul de luni, din fața Primăriei Cluj-Napoca, în urma căruia Aletta, o tânără de 30 de ani, gravidă, și-a pierdut viața, a fost o eroare umană nenorocită.

Emil Boc: „Probabil s-ar putea diminua ceva daca am avea mai mulți polițiști”

„Unul a tras brusc de volan pentru a intra pe strada respectivă, fără să se asigure și lovește o astă mașină, care intră într-un om nevinovat și îl omoară. E o tragedie greu de digerat ca om. Dacă am avea forțe de poliție tot mai multe, probabil că s-ar putea diminua ceva, dar când ieși dintr-o interescție de la semafor să virezi… nu a fost o probemă de viteză, ci o eroare umană flagrantă”, a spus Emil Boc, la Ziua Live.

După și înaintea incidentului, în spațiul public, oamenii au semnalat problema vitezei în Cluj-Napoca.

Primarul a explicat că actualmente se află în consultare publică un proiect de ordonanță de urgență (OUG), care reglementează modul în care se partajează amenzile.

„OUG-ul pus în dezbatere reprezintă ultima etapă înaintea radarelor fixe. Noi le-am cerut de cinci ani de zile. Am fost primii în țară care am apăsat, am țipat, am cerut să avem dreptul să ne amplasăm radare fixe, pe banii noștri să le administrăm, doar să primim voie. După multe răspunsuri de nu, până la urmă s-a deschis o cutie, o ușă, o fereastră, acum avem bulevardul. Se stabilește unde se duc amenzile. Dar să stabilim intrarea în vigoare a legii. Ne interesează viețile, nu banii. Să punem odată în mișcare acest mecanism care ar aduce elemente de siguranță și în alte zone din oraș, fără mii de polițiști în tot atâtea locații”, a mai spus Emil Boc.

Cum s-a petrecut accidentul din Cluj, soldat cu moartea Alettei?

Potrivit IPJ Cluj, din primele cercetări efectuate la fața locului a rezultat că un bărbat de 36 de ani, din județul Sălaj, care conducea un autoturism, nu s-ar fi asigurat corespunzător la schimbarea direcției de deplasare și a intrat în coliziune cu un autovehicul condus de o femeie, de 30 de ani, din același județ.

„În urma impactului, autoturismul condus de femeie a fost proiectat pe spațiul destinat pietonilor, unde a acroșat o femeie de 30 de ani. Femeia de 30 de ani, care se deplasa pe trotuar, a fost transportată la unitatea spitalicească (iar ulterior a decedat - n. red.) pentru acordarea îngrijirilor medicale. La testarea conducătorilor auto cu aparatul etilotest, a fost indicat rezultat negativ la ambii conducători auto”, a transmis IPJ Cluj, luni.

CITEȘTE ȘI: