Temperaturi în creștere și maxime de 14 grade. Prognoza meteo pentru Cluj.

Temperaturi de primăvară și maxime de 14 grade Celsius. Prognoza meteo pentru Cluj.

Joi, 5 martie, valorile termice se vor situa peste cele specifice datei din calendar.

Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare, iar pe arii restrânse se vor semnala ploi slabe. Vântul va sufla slab și moderat, local cu intensificări în nordul teritoriului, precum și în zona montană înaltă.

Temperaturile maxime se vor situa între 8 - 18 grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între -8 și 4 grade Celsius.

În Cluj, după o noapte cu temperaturi negative, dimineața va fi una răcoroasă, însă pe parcursul zilei temperaturile vor ajunge la 14 grade Celsius. Minimele termice vor indica -1 grad Celsius.

Cerul va fi parțial însorit, cu înnorări temporare și locale, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zona montană a județului.

Începutul de weekend vine cu temperaturi ridicate – 13 -14 grade Celsius și cer senin.

